Визит Пашиняна в Россию разрушил последние надежды на создание им сбалансированной внешнеполитической доктрины - эксперт

БАКУ /Trend/ - Несмотря на то, что исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян направился в Москву с большими надеждами, наблюдаемая с мая прошлого года напряженность в российско-армянских отношениях, еще более углубилась. На самом деле, не удалось найти решения, ни одной из существующих между странами актуальных проблем.

Об этом сказал Trend главный редактор газеты «Бакы Хабар», политический эксперт Айдын Гулиев.

По словам эксперта, в рамках визита не удалось достичь договоренностей по ценам на газ, что было обозначено главной темой повестки дня.

«В ходе визита не было озвучено, какой либо информации относительно обсуждения нагорно-карабахской проблемы, не прозвучали также месседжи свидетельствующие об углублении отношений между двумя странами в связи с конкретными вопросами», - сказал Гулиев.

Вдобавок, полагает эксперт, российский лидер даже ради формальной вежливости не поздравил Пашиняна по случаю парламентских выборов и Нового года. Напротив, политический соперник Пашиняна, усердно им преследуемый и находящийся в заключении - Роберт Кочарян получил особое поздравительное письмо от российского лидера по поводу его дня рождения.

Гулиев отметил, что тем самым российский лидер продемонстрировал, что не удовлетворен политикой Пашиняна и не считает нормальным тот факт, что политики, которым придает значение Россия, подвергаются политическим репрессиям.

Эксперт также отметил, что переговоры в Москве между Путиным и Пашиняном не дали оснований утверждать, что Россия в настоящее время придает сколько-либо большое значение отношениям с Арменией с точки зрения стабильности и развития в регионе.

Гулиев добавил, что Пашинян продемонстрировал, как минимум всей армянской общественности, свою некомпетентность и неспособность обеспечить решение стоящих перед Арменией задач.

«Сегодня в России многие уверены, что Пашинян – это не лидер, который способен эффективно обсуждать крупные региональные и глобальные стратегические политико-экономические проекты. На мой взгляд, после последних безуспешных обсуждений с Путиным в Москве будет осуществлен интенсивный поиск новой серьезной политической фигуры, как в России, так и в самой Армении», - сказал Гулиев.

Эксперт также отметил, что безуспешный визит Пашиняна в Россию разрушил сохраняющиеся у кого-то последние надежды на создание им сбалансированной внешнеполитической доктрины.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.