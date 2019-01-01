Президент Ильхам Алиев: Я и дальше буду стараться делать все возможное для развития Азербайджана, его усиления, повышения благосостояния народа

БАКУ /Trend/ - "Я и дальше буду стараться делать все возможное для развития Азербайджана, его усиления, повышения благосостояния народа". Об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Глава государства отметил, что в этом году проделана огромная работа для вынужденных переселенцев. Для 5800 семей переселенцев построены новые дома и квартиры, которые переданы им.

"Это рекордный показатель в последние годы. Семьям шехидов, инвалидам Карабахской войны предоставлены 626 квартир. Мы будем продолжать эту политику и в следующем году.

Конечно, для проведения всей этой работы необходима мощная экономика, и она есть. Сегодня Азербайджан с точки зрения экономического развития ни от кого не зависит. Экономика Азербайджана независима, и это – фактор, укрепляющий нашу независимую политику. В этом году растут валовой внутренний продукт, ненефтяной сектор, промышленное производство, а рост в секторе ненефтяной промышленности превышает 9 процентов. Наш экспорт увеличился примерно на 40 процентов", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что в экономику страны вложены 10 миллиардов долларов инвестиций.

"В последних подсчетах программы Doing Business Всемирного банка Азербайджан удостоен 25-го места в мире. То есть, это свидетельствует о том, что проводимые нами реформы, прозрачность, серьезные экономические реформы дают результаты, и Всемирный банк высоко оценивает это.

Мы придаем большое значение современным технологиям. В этом году на орбиту выведен наш третий спутник. Это большое событие. Азербайджан является одним из немногих членов мирового космического клуба и мы укрепляем наши позиции в этой области", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что в этом году состоялось официальное открытие Южного газового коридора.

"Мы отметили это грандиозное событие в мае. Это большое историческое достижение. В то же время в июне этого года состоялось официальное открытие проекта TANAP и, таким образом, появились прекрасные возможности для окончательного завершения Южного газового коридора. Это наше историческое достижение. Азербайджанский народ еще десятки лет будет видеть пользу от данных проектов.

В этом году мы отметили открытие Алятского торгового порта. Это тоже исторический проект. Азербайджан превращается в очень важный транспортный центр не только региона, но и Евразии. Через нашу территорию проходят коридоры Север-Юг, Восток-Запад. Мощнейшая транспортная инфраструктура позволит нам с большой эффективностью использовать свои транзитные возможности.

Как вам известно, в начале года моим Распоряжением 2018 год был объявлен «Годом Азербайджанской Демократической Республики». Мы торжественно отметили 100-летие Азербайджанской Демократической Республики как в нашей стране, так и во многих зарубежных государствах. Нынешний Азербайджан – преемник Азербайджанской Демократической Республики. Никогда еще в истории Азербайджан не был таким сильным, таким независимым и таким свободным", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана напомнил, что в этом году в нашей стране состоялись президентские выборы.

"Азербайджанский народ еще раз оказал мне высокое доверие, дал высокую оценку моей деятельности. В течение последних 15 лет я, как Президент, старался достойно служить народу. Я и дальше буду стараться делать все возможное для развития Азербайджана, его усиления, повышения благосостояния народа. У меня одна цель: построить сильное Азербайджанское государство и достойно служить народу", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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