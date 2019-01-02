2018 год - один из наиболее успешных для Азербайджана – Азай Гулиев

БАКУ /Trend/ - Завершившийся 2018 год стал одним из наиболее успешных для Азербайджана. Победа Ильхама Алиева с подавляющим большинством голосов на президентских выборах свидетельствует о том, что народ проголосовал за продолжение политики, заложенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Результаты выборов подтвердили, что народ поддерживает проделанную Ильхамом Алиевым работу, реализованные им проекты в различных областях. Все это демонстрирует, что азербайджанский народ полностью доверяет Президенту Ильхаму Алиеву.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), вице-президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Азай Гулиев.

Гулиев отметил, что 2018 год стал весьма значимым для проводимой Азербайджаном политики в энергетической сфере.

«Церемония открытия в июне прошлого года проекта TANAP, который был передан в пользование в течение трех лет, является историческим событием. Нет каких-либо проблем, связанных с реализацией проекта TAP, являющегося заключительной частью «Южного газового коридора». Он будет сдан в эксплуатацию в 2020 году», - отметил Гулиев.

Депутат подчеркнул, что в октябре прошлого года в районе Алиага турецкого Измира состоялась церемония открытия нефтеперерабатывающего завода STAR Государственной нефтяной компании Азербайджана.

«Общий объем инвестиций в проект составляет 6,3 миллиарда долларов, и ожидается, что НПЗ STAR ежегодно будет перерабатывать 10 миллионов тонн нефти. Всемирно известный журнал Hydrocarbon Processing объявил проект НПЗ STAR самым лучшим проектов. Это еще один успех нашей страны в области энергетики», - сказал вице-президент ПА ОБСЕ.

Гулиев также сказал, что в отчете Doing Business 2019, опубликованном Всемирным банком 31 октября 2018 года, Азербайджан занял 25 место среди 190 стран.

«Азербайджан является единственной страной среди 190 государств мира, сумевшей продвинуться на 32 ступени. Азербайджан был включен в список 10 самых реформаторских стран и был объявлен страной, которая провела самое большое количество реформ. Это очень большой успех. Несомненно, что за этими успехами стоит сильная политическая воля Президента Азербайджана и проводимые благодаря его постоянной поддержке комплексные экономические реформы», - добавил Гулиев.

Депутат отметил, что в минувшем году исполнилось 100 лет со дня создания первого демократического государства на мусульманском Востоке - Азербайджанской Демократической Республики.

«По этой причине Президент Ильхам Алиев объявил 2018 год «Годом Азербайджанской Демократической Республики». Объявление 2018 года - «Годом АДР» показатель уважения к нашему наследию, и высокой оценки усилий государственных и общественно-политических деятелей, создавших АДР», - сказал депутат.

Гулиев сказал, что в 2018 году впервые был определен правовой статус Каспийского моря и закреплены права и обязательства прибрежных государств в отношении Каспийского моря.

«Документ по правовому статусу Каспийского моря стал очень важным шагом для расширения экономических возможностей и развития региона», - сказал Гулиев.

Депутат напомнил, что летом минувшего года между Европейским союзом и Азербайджаном был подписан документ «О приоритетах партнерства».

«Существует достаточно обширная база для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, и в этом документе полностью отражены наши интересы по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. В то же время демонстрируется, что Евросоюз поддерживает суверенитет, неприкосновенности границ, территориальную целостность Азербайджана», - отметил Гулиев.

Вице-президент ПА ОБСЕ сказал, что в 2018 году прошла большая конференция министров иностранных дел стран-членов Движения неприсоединения.

«В итоговом документе конференции главы государств и правительство заявили, что считают целенаправленным урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе территориальной целостности, суверенитета и признанных на международном уровне границ Азербайджана в соответствие с резолюциями Совета Безопасности ООН», - добавил депутат.

Депутат отметил, что в 2018 году еще больше укрепились международные позиции Азербайджана.

«В течение прошлого года Президент Ильхам Алиев осуществил 16 официальных и рабочих визитов. Развитие двусторонних отношений и достигнутые договоренности свидетельствуют о том, что Азербайджан сегодня является надежным партнером. Президент Ильхам Алиев в 2018 году провел ряд важных встреч с главами ведущих стран. В Елисейском дворце состоялась встреча главы государства с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обе страны обсудили развитие двусторонних отношений по развитию двусторонних отношений в сферах экономики, энергетики, экологии, транспорта, безопасности, культуры и других сферах», - отметил Гулиев.

Депутат также сказал, что 26 апреля прошлого года прошла встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Гулиев также отметил, что еще одним свидетельством успешной внешней политики страны является то, что во время совместной с Президентом Ильхамом Алиевым пресс-конференции, в рамках визита в Азербайджан канцлера Германии Ангелы Меркель, глава федерального правительства заявила о заинтересованности Германии в решении нагорно-карабахского конфликта и готовности внести свой вклад в это, в рамках Минской группы ОБСЕ.

«Прошлый год также стал очень успешным для азербайджано-российских отношений. Стороны укрепили сотрудничества во многих областях, включая сферу экономики, культуры и оборонную сферы. Встреча между Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным в 2018 году – наглядный тому пример», - отметил депутат.

Вице-президент ПА ОБСЕ также сказал, что визит в октябре 2018 года советника Президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона в Азербайджан стал одним из успешных событий для страны.

«Джон Болтон подчеркнул, что США высоко оценивает роль Азербайджана как альтернативного поставщика энергоресурсов. То факт, что США придает особое значение проекту «Южного газового коридора» – показатель успешной политики Азербайджана в области энергетики», - добавил Гулиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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