Объем средств в Фонде помощи ВС Азербайджана превысил 96 млн манатов

2 января 2019 11:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На второе января текущего года в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана собраны средства в размере 96449530,00 манатов, 213577,88 долларов США, 15136,0 евро и 5000,0 рублей, передает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны.

Напомним, что Фонд помощи ВС был создан в соответствии с указом главы государства от 17 августа 2002 года.

Фонд создан в целях обеспечения развития ВС на уровне современных требований, укрепления материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер.

Он формируется за счет добровольных взносов физических и юридических лиц, действующих в Азербайджане, и других поступлений, не запрещенных законодательством страны.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Средства Фонда помощи ВС Азербайджана превысили 95 млн манатов
Политика 1 декабря 2018 12:31
Средства Фонда помощи ВС Азербайджана превысили 94,5 млн манатов
Политика 1 ноября 2018 11:29
Средства Фонда помощи ВС Азербайджана превысили 93 млн манатов
Политика 1 сентября 2018 13:07
В Фонде помощи ВС Азербайджана собрано около 93 млн манатов
Нагорно-карабахский конфликт 1 августа 2018 16:24
На счету Фонда помощи ВС Азербайджана собрано свыше 90 млн манатов
Нагорно-карабахский конфликт 1 мая 2018 12:25
На счету Фонда помощи ВС Азербайджана собрано свыше 88 млн манатов
Нагорно-карабахский конфликт 1 февраля 2018 11:53
Лента новостей
Президенты Египта и США высказались за политическое решение конфликтов на Ближнем Востоке
Арабские страны 12:05
Представитель Узбекистана возглавил ШОС
Узбекистан 11:57
Жители Баку незначительно увеличили траты на непродовольственные товары
Бизнес 11:50
Самед Сеидов: Успехи 2018 года дают основание рассчитывать, что 2019 год будет еще более успешным для Азербайджана
Политика 11:43
Индекс деловой активности промышленности Китая в декабре снизился до 34-месячного минимума
Китай 11:43
Власти США объяснили применение газа против мигрантов самообороной
США 11:40
Мэй заявила, что в 2019 году Великобритания откроет новую главу в своей истории
Европа 11:37
Financial Times рекомендует своим читателям посетить Таджикистан
Таджикистан 11:30
Лукашенко в новогоднем поздравлении призвал белорусов укреплять свою государственность
Беларусь 11:20