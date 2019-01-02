Объем средств в Фонде помощи ВС Азербайджана превысил 96 млн манатов

БАКУ /Trend/ - На второе января текущего года в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана собраны средства в размере 96449530,00 манатов, 213577,88 долларов США, 15136,0 евро и 5000,0 рублей, передает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны.

Напомним, что Фонд помощи ВС был создан в соответствии с указом главы государства от 17 августа 2002 года.

Фонд создан в целях обеспечения развития ВС на уровне современных требований, укрепления материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер.

Он формируется за счет добровольных взносов физических и юридических лиц, действующих в Азербайджане, и других поступлений, не запрещенных законодательством страны.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.