2018 год вошел в историю Азербайджана как очередной успешный год - депутат

3 января 2019 15:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завершившийся 2018 год вошел в историю Азербайджана как очередной успешный год: в этот период были достигнуты большие успехи, как в политической, так и экономической сфере. Об этом в четверг сказал Trend председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Сиявуш Новрузов.

Председатель парламентского комитета подчеркнул, что период времени, начиная с 2003 года, когда руководство страной возглавил Президент Ильхам Алиев, и по сегодняшний день, вошел в историю Азербайджана как период всестороннего и стремительного развития республики. «В этом смысле не стал исключением и минувший 2018 год. Особо хотел бы подчеркнуть, что выборы 11 апреля 2018 года, заложившие основу качественно нового этапа в сфере демократизации и модернизации в Азербайджане, создали серьезную почву для развития страны на инновационной основе. Коренное обновление состава правительства главой государства после президентских выборов, выдвижение молодежи в государственном управлении нацелены на обеспечение эффективности реформ и повышение прозрачности», - отметил Новрузов.

Председатель парламентского комитета добавил, что эффективные результаты осуществленных в минувшем году социально-экономических реформ, реализация инфраструктурных проектов, развитие государства на перспективу в очередной раз подтверждают то, что глава государства - лидер, обладающий решительной волей, большими знаниями, высоким интеллектом и умением гибко управлять государством.

Депутат подчеркнул, что, несомненно, самая трудная проблема, стоящая перед Азербайджаном - это армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт: «Однако благодаря политике «экономической изоляции», которую Азербайджан успешно применяет против Армении, в этой стране произошли серьезные социально-политические катаклизмы, сменилась власть. Одновременно возрос боевой потенциал ВС Азербайджана, азербайджанская армия стоит в одном ряду с наиболее сильными армиями мира», - отметил Новрузов.

В заключение председатель парламентского комитета добавил, что одной из знаменательных дат ушедшего года стало широкое и торжественное празднование 100-летнего юбилея АДР на государственном уровне, в масштабе страны и в дипломатических представительствах Азербайджана в зарубежных странах.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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