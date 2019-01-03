Президент Ильхам Алиев: Азербайджан обладает образцовым обществом, в котором прогрессивные общественные ценности принимаются как норма демократического сосуществования (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг поздравил православную общину страны.

"Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю вас - всех православных христиан Азербайджана со священным праздником Рождества, передаю каждому из вас самые искренние пожелания. Азербайджанская Республика, ставшая в современном мире одним из адресов мультикультурализма, обладает образцовым обществом, в котором прогрессивные общественные ценности, основанные на принципах высокого гуманизма и терпимости, принимаются как норма демократического сосуществования,

Православие в Азербайджане, где исторически представители различных религий и национальностей как единая семья проживают в условиях мира и благополучия, является самой большой по численности христианской конфессией. С чувством удовлетворения хочу отметить, что сегодня православная христианская община, ставшая неотъемлемой частью нашего общества, вместе с представителями других религиозных убеждений принимает активное участие в большой созидательной работе, осуществляемой во имя прогресса нашей республики, дальнейшего укрепления гражданской солидарности, вносит достойный вклад в развитие атмосферы межрелигиозного сотрудничества и доверия. Верю, что православная христианская община и впредь будет прилагать усилия во имя дальнейшего укрепления нашего общего дома - Азербайджана.

Дорогие соотечественники! Рождество, которое ежегодно торжественно отмечается в Азербайджане, воплощает в себе обновление, чистоту, такие сокровенные чувства, как милосердие и доброта. Еще раз поздравляю всех вас с этим светлым днем, желаю вашим семьям счастья, а вашим домам – изобилия. С праздником!", - говорится в поздравлении главы государства.

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