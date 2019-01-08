Произошедшее в Караганде подтверждает фашистскую идеологию армян - Бахруз Гулиев

БАКУ /Trend/ - Произошедшее в Караганде подтверждает фашистскую идеологию армян.

Об этом во вторник сказал Trend главный редактор газеты "SƏS", политический эксперт Бахруз Гулиев, комментируя убийство молодого казаха на принадлежащем армянам объекте в Караганде (Казахстан).

По его словам, произошедшее в Караганде подталкивает к выводу, что там, где компактно проживают армяне, криминала больше всего.

Он отметил, что подобные действия, присущие армянам, происходили везде и всегда.

«И в этом смысле то, что случилось в Караганде, является неотъемлемой частью этих деяний. Это можно расценивать и как особенность фашистской идеологии армян. Потому что фактор ненависти армян к тюркам неоднократно находил свое подтверждение. И если учесть, что казахи тоже относятся к тюркской группе и происшествие произошло на национальной почве, то вышеназванное уголовное преступление подтверждает сказанное», - сказал Гулиев.

Эксперт также напомнил, что столь наглое поведение армян в Казахстане продолжается давно.

«Лица армянской национальности, которые занимали руководящие посты в Казахстане, при любой возможности применяли антитюркскую и фашистскую идеологию. Об этом есть достаточно обоснованных фактов. Из исторических исследований становится ясно, что Казахстан был выбран армянами как идеальное место с точки зрения совершения преступлений на этнической почве, и произошедшее всего лишь их продолжение», - сказал Гулиев.

По мнению эксперта, достаточно вспомнить то, что произошло в Азербайджане, чтобы народы, проживающие в Казахстане и Центральной Азии, сделали необходимый вывод.

Напомним, что первого января, в новогоднюю ночь, в Караганде (Казахстан) в ресторане «Древний Рим», принадлежащем армянам, произошло уголовное преступление.

В ресторане произошел спор между армянами и казахами, собравшимися отпраздновать Новый год, затем спор перерос в драку во дворе ресторана. В итоге был убит один молодой казахский юноша Рахимжан Жансейт, 1995 года рождения, три казаха получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Видеоролики о произошедшем были распространены и в социальных сетях.

Правоохранительными органами Казахстана в отношении виновных в убийстве двух лиц армянской национальности и одного лица казахской национальности - Малхасяна Торгома Манвеловича, Малхасяна Сохака Самвеловича и Надирбекова Каира Хамитовича была избрана мера пресечения в виде ареста. Еще одно лицо армянской национальности - Гурурян Нарек был объявлен в розыск.

Информация о данных лицах была официально опубликована в прессе спустя два дня после происшествия.

Данное происшествие, то есть убийство армянами в виде организованной группировки этнического казаха, вызвало возмущение общественности Казахстана.

В казахских СМИ и социальных сетях неоднократно публиковалась информация о том, что армяне не проявляют уважения к обычаям и традициям этой страны, относятся пренебрежительно к казахам и стремятся представить себя как расу «арийцев».

Действительно, армянские криминальные организованные группировки в Казахстане являются пятой колонной. Все прекрасно помнят этнические чистки и геноцид в отношении казахского народа, совершенные в период СССР руководителями Казахстана армянского происхождения.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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