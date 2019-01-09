Изменен состав Координационной группы Агентства развития МСБ Азербайджана

9 января 2019 11:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесено изменение в решение о создании Координационной группы, постоянно функционирующей при Агентстве развития малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики Азербайджана. Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов, сообщает в среду Trend со ссылкой на Кабмин.

По решению, в документе слова «Шахин Алескеров – начальник Управления таможенных выплат Главного управления финансово-тарифного и валютного контроля Аппарата Государственного таможенного комитета» заменены словами «Тариэль Алвердиев – начальник Управления таможенных выплат Главного управления по выплатам и регулированию таможенных тарифов Аппарата Государственного таможенного комитета».

(Текст: Кямаля Сеидова)

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