Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Зардабском районе

9 января 2019 18:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению строительства автомобильной дороги Зардаб-Гаравелли в Зардабском районе.

Согласно распоряжению, в целях продолжения строительства автомобильной дороги Зардаб-Гаравелли, соединяющей шесть населенных пунктов с населением в семь тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено 3,9 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанной сумме, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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