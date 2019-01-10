Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об обеспечении координации в сфере инновационного развития

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об обеспечении координации в сфере инновационного развития в стране.

Согласно распоряжению, центральным органам исполнительной власти, Национальной академии наук Азербайджана, юридическим лицам публичного права, созданным Президентом Азербайджана, а также органами исполнительной власти, определенными главой государства, в том числе государственным высшим учебным заведениям, юридическим лицам, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, поручено:

- в течение десяти дней назначить ответственное лицо, координирующее вопросы инновационного развития, основанные на подготовке, представлении и использовании продукции, услуг, технологий, процессов и решений на базе научных достижений, знаний и цифровых новшеств, и проинформировать об этом Администрацию Президента Азербайджана;

- в течение одного месяца представить Администрации Президента Азербайджана сведения о текущем положении в сфере поддержки инновационного развития (в том числе деятельности стартапов);

- ежегодно до 15 января и до 15 июля представлять Администрации Президента Азербайджана данные о проделанной за полгода работе в сфере поддержки инновационного развития (в том числе деятельности стартапов);

- принять меры по поощрению инновационной инициативы и навыков использования работниками цифровых технологий.

Администрации Президента Азербайджана поручено обеспечить координацию работы, проделанной субъектами координации в сфере поддержки инновационного развития (в том числе деятельности стартапов); в течение пяти месяцев с привлечением престижных международных консалтинговых компаний подготовить проект инновационной стратегии Азербайджана.

Кабинету министров поручено:

- в течение трех месяцев подготовить соответствующие предложения по обеспечению вступления как минимум одного человека в должность специалиста по инновациям или научным исследованиям в органах управления субъектов координации (за исключением центральных органов исполнительной власти, Национальной академии наук Азербайджана и государственных высших учебных заведений);

- в течение трех месяцев подготовить предложения по применению инноваций и направлению определенной части годовой прибыли субъектов координации (за исключением центральных органов исполнительной власти, Национальной академии наук Азербайджана) на внедрение инноваций и финансирование научных исследований и представить Президенту Азербайджана;

- в течение трех месяцев подготовить совместно с Национальной академией наук Азербайджана порядок составления и ведения реестра научно-исследовательских центров и лабораторий, оснащенных передовым оборудованием;

- в течение пяти месяцев совместно с Национальной академией наук Азербайджана подготовить предложения по использованию исследователями исследовательской инфраструктуры, принадлежащей государству или созданной за счет госсредств.

Управлению делами Президента Азербайджана поручено обеспечить принятие необходимых мер, вытекающих из распоряжения.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование мероприятий, указанных в распоряжении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.