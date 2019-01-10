Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в список муниципалитетов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг утвердил закон о внесении изменений в "Список муниципалитетов в Азербайджанской Республике", прилагаемый к закону "О территориях и землях муниципалитетов".

Согласно изменениям, в разделе "Агсуинский район" - слово "Гюрджюван" заменено на слово "Ханбулаг"; в разделе "Астаринский район" - слово "Камышовка" заменено на слово "Гамышоба"; в разделе "Геранбойский район" - слово "Агамалыоглу" заменено на слово "Дюзгышлаг", слово "Азизбеков" - на "Кехризли"; в разделе "Гейгельский район" - слово "Ханлар" заменено на слово "Агдаг"; слово "Михайловка" - на "Бановшали"; в разделе "Хачмазский район" - слово "Алексеевка" заменено на слово "Чайкянары", слово "Мугтадир" - на "Истису"; слова "Красный хутор" - на "Шыхлы"; в разделе "Хызынский район" - слова "Чистый ключ" заменены на слово "Сафбулаг", слово "Шураабад" - на "Шораабад"; в разделе "Газахский район" - слово "Коммуна" заменено на слова "Бала Чайлы"; в разделе "Губинский район" - слово "Новониколаевка" заменено на слово "Чайдюзю"; в разделе "Гусарский район" - слово "Ширвановка" заменено на слово "Ширванлы"; в разделе "Масаллинский район - слово "Калиновка" заменено на слово "Виляш"; в разделе "Огузский район" - слово "Астрахановка" заменено на слово "Чалдаш", "Владимировка" - на "Чайговушан"; в разделе "Саатлинский район" - слово "Ханларкенд" заменено на слово "Набаткенд", слово "Гараевкенд" - на "Орта Муган"; в разделе "Самухский район" - слово "Люксембург" заменено на "Кобэр", слово "Гырмызы Самух" - на "Гараагаджлы", слова "Али Байрамлы" - на "Сарыгая"; в разделе "Шамкирский район" - слова "Гасым Исмайлов" заменены на слово "Аглавашлы", слово "Мухтарийат" - на "Гадимгала"; в разделе "Евлахский район" - слово "Буньядабад" заменено на слова "Ени Чобанкере".

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