Президент Ильхам Алиев назначил ряд судей и председателей судов первой инстанции Нахчыванской АР

11 января 2019 18:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о назначении ряда судей и председателей судов первой инстанции Нахчыванской Автономной Республики.

Согласно распоряжению, Полад Вели оглу Гасанов назначен судьей и председателем военного суда Нахчыванской Автономной Республики, Габиль Неймат оглу Мамедов - судьей и председателем Нахчыванского городского суда.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

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