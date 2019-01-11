Если Россия так беспокоится о своих гражданах, то почему игнорирует взятие армянами в заложники Дильгама Аскерова - азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Границы Азербайджана открыты для всех, кто приезжает в страну с дружескими намерениями, без каких-либо враждебных, провокационных планов.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Насиров, комментируя заявление главы пресс-службы министерства иностранных дел России Марии Захаровой в связи с недопуском в Азербайджан гражданина России армянской национальности.

Как сказал Насиров, Захарова прекрасно понимает, что Азербайджан на протяжении почти 30 лет находится в состоянии войны с Арменией.

«Во время напряженных боев в Нагорном Карабахе армяне, которые были гражданами России, Грузии, Украины, стран Латинской Америки, Франции, Сирии, Ливана и других стран, приехали в качестве наемных убийц и сражались против Азербайджана в составе вооруженных сил Армении, совершали геноцид. В таком случае почему Азербайджан, зная все это, должен создавать угрозу своей безопасности? Госпожа Захарова должна понимать это. Россия также использует все средства для обеспечения своей безопасности, в том числе не пускает в страну лиц, представляющих для нее угрозу, независимо от их гражданства, что естественно. Азербайджанское государство также вынуждено предпринимать соответствующие шаги для защиты безопасности своих граждан», - отметил депутат.

Насиров добавил, что если Россия так беспокоится о своих гражданах, то почему тогда ничего не говорит о взятом в заложники армянами гражданине России Дильгаме Аскерове.

«Если за границей проявляется несправедливость в отношении гражданина России, то официальная Москва немедленно направляет заявление этим странам, проводит переговоры. Дильгам Аскеров также является гражданином России, почему тогда она игнорирует его незаконное взятие в заложники армянами, его арест несправедливым «судом»? Следует учесть, что Дильгам Аскеров был взят в заложники в своем родном краю, в оккупированном Кельбаджарском районе», - сказал Насиров.

Напомним, что в июле 2014 года во время проведенной армянским спецназом операции в селе Шаплар оккупированного Кельбаджарского района был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров были взяты в заложники. Все они хотели посетить родные места и могилы своих родственников. В отношении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова было возбуждено уголовное дело. Затем так называемый "суд" приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22-м годам лишения свободы.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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