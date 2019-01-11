Президент Азербайджана: Политика индустриализации дает свои прекрасные результаты

11 января 2019 22:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2018 году промышленное производство в Азербайджане в целом выросло на 1,5 процента, а в ненефтяном секторе - на 9,1 процента.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

"Это указывает на то, что наша политика индустриализации дает свои прекрасные результаты", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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