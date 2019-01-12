Президент Ильхам Алиев: "Южный газовый коридор" принесет Азербайджану экономическую и финансовую выгоду (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 11 января в 22:11)

БАКУ /Trend/ - В минувшем году состоялось официальное открытие “Южного газового коридора”. Это, в подлинном смысле слова, историческое событие, так как оно еще много десятилетий будет приносить Азербайджану большую пользу, как политическую, так и экономическую и финансовую выгоду.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу во вступительной речи на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

“Я хотел бы отметить несколько важных событий. В прошлом году мы вывели на орбиту третий спутник, и Азербайджан еще более упрочил свои позиции как космическая держава. В минувшем году состоялось официальное открытие “Южного газового коридора”. Это, в подлинном смысле слова, историческое событие, так как оно еще много десятилетий будет приносить Азербайджану большую пользу, как политическую, так и экономическую и финансовую выгоду”, - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в прошлом году был введен в строй и уже действует проект TANAP, являющийся составной частью “Южного газового коридора”.

“Таким образом, реализованы три из четырех проектов “Южного газового коридора”. Это наш большой успех, исторический успех. В минувшем году произошло очень важное событие для превращение нашей страны в транспортный центр. Начал функционировать Алятский международный морской торговый порт. Таким образом, Азербайджан уже зарекомендовал себя в мире как транзитная страна”, - сказал глава государства.

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