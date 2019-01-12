Президент Ильхам Алиев разоблачил преступные связи режима Саргсяна с международными структурами - эксперт

БАКУ /Trend/ - На заседании Кабмина, проведенном накануне под председательством Президента Ильхама Алиева, и посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам, прозвучали новые факты, мысли и анализы, точно характеризующие внутреннюю и внешнюю политику Азербайджана. Об этом в субботу сказал Trend главный редактор газеты "Bakı Xəbər", политический эксперт Айдын Гулиев.

По словам эксперта, высказывания Президента Ильхама Алиева по дальнейшему укреплению экономики и улучшению благосостояния азербайджанского народа содержат послания для многих. Мировое сообщество и азербайджанская общественность смогли получить точное и ясное послание лидера Азербайджана – обеспечение внутренней общественно-политической стабильности и безопасности государство является решающим условием для достижения конкретных результатов в социально-экономической сфере и создания прочной базы для решения нагорно-карабахского конфликта».

Эксперт отметил, что, приведенные в выступлении Президента Ильхамом Алиевым результаты, достигнутые Азербайджаном в международном масштабе, можно условно объединить в трех направлениях. Это укрепление международного авторитета страны, увеличение числа государств, сотрудничающих с Азербайджаном, и дальнейшее углубление отношений с соседними странами. Если в отдельности обсуждать каждое из этих направлений, то еще раз убеждаешься в том, насколько плодотворную дипломатию вела страна в минувшем году.

Гулиев отметил, что, такой же высокой оценки заслуживают усилия направленные на развитие социально-экономического направления: «Проекты, реализованные в прошлом году, укрепили мощь государства, и наглядно показали то, на что способен Азербайджан».

По словам эксперта, в то же время глава государства показал, что он внимательно следит за всем происходящем в различных сферах внутренней жизни страны, и, в случае необходимости, берет их под личный контроль.

Эксперт подчеркнул, что рассмотрение итогов 2018 года создает сильную общественную веру в слова Президента Ильхама Алиева о том, что эти работы нарастающими темпами будут продолжены и в 2019 году.

Гулиев отметил, что следует уделить особое внимание словам Президента Ильхама Алиева относительно нагорно-карабахского конфликта: «Еще раз заявив, что азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией, глава государства неслучайно напомнил о военных успехах 2018 года и освобождении 11 тысяч гектаров земли в результате успешной нахчыванской операции. Это однозначно означает то, что если Армения не сядет за стол переговоров, и в корне не изменит агрессивное отношение к процессу урегулирования конфликта, то Азербайджан путем силы продолжит планы по освобождению своих территорий и в 2019 году».

Эксперт добавил, что еще одним важным историческим значением этого заседания Кабмина стало разоблачение режима хунты в Армении, опирающегося на коррупцию и взяточничество преступных связей, и более 20 лет находящегося у власти путем фальсифицированных выборов, при молчаливом согласии международных структур. «Каждый раз, когда Кочарян и Саргсян фальсифицировали выборы, представители международных структур, приветствуя это как «важный шаг продвижения на пути к демократии», брали на себя такую ответственность за счет полученных крупных взяток. Призывая к расследованию этих преступлений, Президент Азербайджана заложил основу нового направления в истории справедливой борьбы за Нагорный Карабах, доказав, что армянские власти совершили преступление не только против азербайджанского народа, но и против мировой демократии», - сказал Гулиев.

Напомним, что накануне под председательством Президента Ильхама Алиева прошло заседание Кабмина, посвященное итогам социально-экономического развития 2018 года, и предстоящим задачам.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.