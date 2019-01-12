Президент Азербайджана: Политика индустриализации дает прекрасные результаты (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 11 января в 22:08)

БАКУ /Trend/ - В 2018 году промышленное производство в Азербайджане увеличилось на 1,5 процента, а промышленное производство в ненефтяном секторе - на 9,1 процента.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу во вступительной речи на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

Глава государства отметил, что все экономические показатели Азербайджана очень позитивны.

“Хочу довести до внимания общественности некоторые показатели. В минувшем году валовой внутренний продукт, то есть экономический рост в Азербайджане составил 1,4 процента. Считаю, что это – хороший показатель. Конечно, он не полностью отражает наши стремления. В то же время, глядя на происходящие в мире процессы, считаю это хорошим показателем. Еще более хороший показатель – развитие ненефтяного сектора. Развитие здесь составляет 1,8 процента. Промышленное производство увеличилось на 1,5 процента, а промышленное производство в ненефтяном секторе - на 9,1 процента. Это свидетельствует о том, что наша политика индустриализации дает прекрасные результаты”, - сказал глава государства.

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