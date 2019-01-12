Президент Ильхам Алиев: В прошлом году в Азербайджане было создано 118 тысяч рабочих мест (версия 2)

12 января 2019 10:34 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 11 января в 21:52)

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджане было создано 118 тысяч постоянных рабочих мест. Это очень важный вопрос для сохранения безработицы на низком уровне.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу во вступительной речи на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

“Есть хорошие показатели, связанные с экспортом. Экспорт увеличился на 36 процентов. Если взять общую цифру, то наш экспорт достиг 19 миллиардов долларов. Положительное сальдо во внешнеторговом балансе, то есть, преобладание экспорта над импортом, составляет 8,6 миллиарда долларов. Если посмотреть на страны, то такая картина в мировом масштабе наблюдается в редких случаях”, - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в большинстве стран импорт преобладает над экспортом.

“В Азербайджане же, мы видим обратную картину. Причем в связи с экспортом мы ввезли в страну больше денег, чем израсходовали – 8,6 миллиарда долларов. Если добавить к этому средства, поступающие от иностранных туристов, то эта цифра еще более возрастет. Должен также отметить, что в прошлом году нашу страну посетили два миллиона 850 тысяч иностранных граждан. Это означает 6-процентный рост. По проведенным расчетам, зарубежные гости израсходовали в нашей стране два миллиарда долларов. Как видите, проводимая нами политика по развитию туризма, в первую очередь, проявляется в финансовой сфере. Мы и популяризируем нашу страну, и зарабатываем”, - сказал Президент Азербайджана.

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