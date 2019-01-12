Президент Ильхам Алиев: Сегодня валютные резервы Азербайджана составляют $45 млрд (версия 2)

12 января 2019 10:39 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 11 января в 21:43)

БАКУ /Trend/ - В прошлом году Азербайджан увеличил свои валютные резервы.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу во вступительной речи на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

“В прошлом году мы увеличили наши валютные резервы. Хотя у нас было немало расходов, мы смогли увеличить валютные резервы на три миллиарда долларов. Таким образом, сегодня валютные резервы нашей страны составляют 45 миллиардов долларов. Внешний долг сократился с 22,8 процента до 19 процентов, это тоже очень позитивный факт. То есть, в настоящее время внешний долг Азербайджана составляет 19 процентов валового внутреннего продукта”, - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что поставлена задача в ближайшие годы еще больше сократить этот долг.

“В настоящее время подготовлена соответствующая программа по этому вопросу. Считаю, что мы должны постепенно сокращать долг. Правда, 19 процентов сейчас тоже прекрасный показатель в мировом масштабе. Есть такие страны, в частности, развитые страны, где внешний долг составляет 100-120 процентов валового внутреннего продукта. Если в какой-то стране он составляет 50 процентов, то такая страна может считаться экономически стабильной. У нас же он составляет 19 процентов, и я считаю, что это много. Думаю, что он должен быть и будет сокращен. Конечно, если сравнить наш внешний долг с нашими валютными резервами, то можно увидеть, что валютные резервы в четыре-пять раз превышают внешний долг. То есть, мы в любое время можем полностью погасить внешний долг. Это отражает нашу политику и показывает, что, хотя мы можем получать многочисленные кредиты, тем не менее, я дал указание ограничить получение кредитов, сейчас в этом нет необходимости. Как исключение в некоторых случаях мы можем получить кредит на определенную сумму лишь на техноемкие проекты. Потому что необходимости в этом нет, у нас есть и свои деньги, и наши валютные резервы увеличиваются”, - сказал глава государства.

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