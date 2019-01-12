Президент Ильхам Алиев: Число стран, которые сотрудничают с Азербайджаном, с каждым днем растет (версия 2)

12 января 2019 10:48 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 11 января в 21:08)

БАКУ /Trend/ - Число стран, которые сотрудничают с Азербайджаном, с каждым днем растет.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу во вступительной речи на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

Глава государства отметил, что прошлый год был успешным и в области внешней политики.

“В прошлом году я совершил 16 зарубежных визитов, а Азербайджан посетили 16 глав государств и правительств. Это еще раз показывает, что наша внешняя политика многовекторная, и число стран, которые сотрудничают с нами, с каждым днем растет. Конечно, считаю, что нам, в первую очередь, удалось поднять на более высокий уровень связи с соседями. В прошлом году у меня состоялись многочисленные встречи с главами государств и правительств соседних стран, в ходе которых решались практические вопросы”, - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что установление добрых отношений с соседями является очень важным фактором для любой страны.

“Азербайджан является одной из тех стран, которая, проводя очень продуманную политику, смогла наладить прекрасные отношения со всеми соседями, кроме Армении, и извлекает пользу из этих отношений. Как развитие региональной безопасности, так и успешное решение транспортных, энергетических, торговых вопросов зависят в том числе и от отношений с соседями. Словом, наши связи с соседними странами очень позитивны, и уверен, что и в нынешнем году в этом направлении будут предприняты новые позитивные шаги”, - сказал глава государства.

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