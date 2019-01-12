Благодаря политике Президента Ильхама Алиева в Азербайджане полностью обеспечена стабильность, вырос международный имидж страны - эксперт

БАКУ /Trend/ - Итоги минувшего года и достигнутые успехи, еще раз доказывают, что 2018 год был успешным для Азербайджана, страна всесторонне и динамично развивалась. Об этом в субботу сказал Trend руководитель медиахолдинга "Səs", эксперт Бахруз Гулиев, комментируя выступление Президента Ильхама Алиева на вчерашнем заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития 2018 года, и предстоящим задачам.

По словам эксперта, 2018 год был годом глубоких реформ, и мощь и экономический потенциал Азербайджана еще больше возросли благодаря реализуемым и завершенным проектам. «Как отметил на заседании глава государства, в минувшем году валовой внутренний продукт (ВВП) Азербайджана составил 1,4 процента, в сельском хозяйстве был обеспечен рост на 4,6 процента, в ненефтяном секторе – на 1,8 процента, промышленное производство увеличилось на 1,5 процента, а промышленное производство в ненефтяном секторе - на 9,1 процента. В минувшем году было создано 118 тысяч постоянных рабочих мест, валютные резервы страны достигли 45 миллиардов долларов. Кроме того, проведенные в прошлом году реформы в налоговых и таможенных органах, стали импульсом для прогресса, существенного развития экономики страны, социальной жизни общества. Именно в результате реализованных мер, инфляция в стране составила 2,3 процента, доходы населения выросли на 9,2 процента. В минувшем году в экономику страны было вложено 17,2 миллиарда манатов, 11 миллиардов из которых были вложены в ненефтяной сектор. Также внешний долг Азербайджана сократился с 22,8 процентов до 19 процентов, и на сегодня внешний долг Азербайджана составляет 19 процентов валового внутреннего продукта. В прошлом году также экспорт увеличился на 36 процентов, достигнув 19 миллиардов долларов. Положительное сальдо во внешнеторговом балансе, то есть, преобладание экспорта над импортом, составляет 8,6 миллиарда долларов. Одним словом, достигнутые успехи заложили основу тому, что в отчете Всемирного банка "Doing Business" Азербайджан занял 25-е место», - отметил Гулиев.

Эксперт добавил, что благодаря политике, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, в минувшем году в Азербайджане была полностью обеспечена общественно-политическая стабильность, вырос международный имидж страны, увеличилось число стран, желающих сотрудничать с Азербайджаном. «Успехи, достигнутые в прошлом году, создают крепкую основу для еще большего развития экономики и других сфер в текущем году», - сказал Гулиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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