Хикмет Гаджиев: Власти Армении должны готовить свой народ к миру с соседними государствами (ВИДЕО) (версия 5)

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БАКУ /Trend/ - Власти Армении должны готовить свой народ к миру с соседними государствами. Об этом в интервью телеканалу "TRT World" сказал заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает в субботу Trend.

Гаджиев отметил в интервью телеканалу, что фундаментальная причина армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта связана с захватнической политикой, проводимой Арменией против Азербайджана с использованием силы. Заведующий отделом подчеркнул, что на оккупированных территориях Армения совершила кровавую этническую чистку в отношении азербайджанцев, и свыше миллиона азербайджанцев все еще вынуждены жить как беженцы и вынужденные переселенцы.

Подчеркнув неприемлемость статус-кво, опирающегося на продолжающуюся оккупацию, Гаджиев сказал, что Армения пытается применять отношение "fait accompli" и продолжать оккупацию.

Заведующий отделом добавил, что для достижения продвижения в урегулировании конфликта, в первую очередь, должен быть устранен факт оккупации, и армянские войска выведены с оккупированных земель Азербайджана. Сказав, что основа решения конфликта закреплена в соответствующих резолюциях СБ ООН, Хельсинкском заключительном акте и других документах, Гаджиев довел до внимания, что возможности для политического решения конфликта могут появиться после вывода армянских войск с оккупированных территорий.

Коснувшись Душанбинского саммита, сказал, что между Президентом Ильхамом Алиевым и исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном состоялась беседа, во время которой Азербайджан в очередной раз продемонстрировал свою конструктивную позицию.

Заведующий отделом подчеркнул, что Азербайджан – наиболее заинтересованная сторона в скорейшем решении конфликта, потому что свыше 26 лет страдает от оккупации. Гаджиев акцентировал внимание на том, что сегодня существуют благоприятные возможности для решения конфликта, отметив, что после формирования правительства Армения должна предпринять шаги с целью решения конфликта.

На вопрос ведущего «возможно ли национальное перемирие?», завотделом по вопросам внешней политики Администрации Президента сказал, что Азербайджан гордится своими мультикультуральными ценностями и культурой толерантности, и, несмотря на то, что в рамках процесса урегулирования конфликта национальное перемирие сложный и требующий времени вопрос, это возможно. «Для этого, в первую очередь, с оккупированных территорий должны быть выведены армянские войска, обеспечено возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев на свои родные земли. В этом аспекте могут быть проведены меры по восстановлению доверия, восстановлено всестороннее региональное сотрудничество и обеспечено национальное перемирие», - сказал Гаджиев.

Заведующий отделом напомнил, что в настоящее время Армения находится в изоляции, не имеет доступа к региональным транспортным проектам, но в результате процесса урегулирования конфликта может воспользоваться возможностями регионального сотрудничества.

Гаджиев призвал Армению прекратить оккупационную политику, проводить с соседними государствами политику, опирающуюся на международное право, и власти Армении должны подготовить свой народ к миру с соседними странами.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Линк с видео интервью:

https://www.youtube.com/watch?v=56veQX2WpEk&feature=youtu.be

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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