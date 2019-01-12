Под председательством Президента Ильхама Алиева прошло заседание Кабмина, посвященное итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам (ФОТО) (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

Глава государства выступил на заседании со вступительной речью.

Вступительная речь Президента Ильхама Алиева:

- Сегодня на заседании Кабинета Министров мы обсудим основные итоги 2018 года, а также поговорим о работе, которая предстоит в нынешнем году.

2018 год был успешным для нашей страны. Независимо от происходивших в мире и нашем регионе процессов, Азербайджан успешно, стремительно развивался. Все поставленные нами в начале прошлого года задачи выполнены, обеспечено всестороннее динамичное развитие нашей страны.

Как вам известно, в минувшем году в различных регионах мира, в том числе нашем регионе, происходили очень негативные процессы, возникают новые риски, новые угрозы. Продолжаются начавшиеся в предыдущие годы конфликты, кровавые столкновения, во многих местах нарушается стабильность, широкий размах принимают массовые акции протеста. На фоне этой негативной картины успехи Азербайджана проявляются еще более отчетливо. Азербайджан – страна развития, прогресса, стабильности. Независимо от происходящих в мире и регионе процессов, Азербайджан успешно идет и будет идти своим независимым путем, путем развития.

В прошлом году завершилась третья Государственная программа социально-экономического развития регионов. Эта пятилетняя программа была перевыполнена. Она позволила нам добиться более стремительной реализации инфраструктурных проектов в регионах, создания сотен тысяч новых рабочих мест, новых промышленных предприятий, более динамичного развития сельского хозяйства. Словом, программа регионального развития имеет огромное значение и прекрасные результаты. В этом году мы примем четвертую Государственную программу социально-экономического развития регионов. Основная часть программы, можно сказать, готова.

В минувшем году я совершил 24 поездки в регионы Азербайджана. Во время этих поездок появляется возможность проконтролировать проводимую работу, а также, встретившись с гражданами на местах, дать дополнительные указания, направленные на решение беспокоящих их проблем. Подписано множество распоряжений, связанных с улучшением социально-экономического положения районов, в том числе с инфраструктурными проектами. Эти распоряжения вызывают большой резонанс в наших регионах и приводят к высоким результатам. Как я уже сказал, мои поездки в регионы создают прекрасную возможность и находиться в контакте с гражданами, и контролировать осуществляемую работу, и предпринимать правильные шаги, связанные с предстоящей работой. Я неоднократно бывал в каждом районе Азербайджана, по меньшей мере, по 5 раз в каждом районе, есть такие районы, которые я посетил более 10 раз, и эти регулярные поездки имеют огромное значение.

В целом, внутренняя обстановка в нашей стране, как в связи с общественно-политическими, так и с социально-экономическими вопросами, стабильная. То есть, могу сказать, что 2018 год не отличался особо от предыдущих годов, наша страна шла по пути динамичного развития.

Также считаю, что прошлый год был успешным и в области внешней политики. В прошлом году я совершил 16 зарубежных визитов, а Азербайджан посетили 16 глав государств и правительств. Это еще раз показывает, что наша внешняя политика многовекторная, и число стран, которые сотрудничают с нами, с каждым днем растет. Конечно, считаю, что нам, в первую очередь, удалось поднять на более высокий уровень связи с соседями. В прошлом году у меня состоялись многочисленные встречи с главами государств и правительств соседних стран, в ходе которых решались практические вопросы. Установление добрых отношений с соседями является очень важным фактором для любой страны. Азербайджан является одной из тех стран, которая, проводя очень продуманную политику, смогла наладить прекрасные отношения со всеми соседями, кроме Армении, и извлекает пользу из этих отношений. Как развитие региональной безопасности, так и успешное решение транспортных, энергетических, торговых вопросов зависят в том числе и от отношений с соседями. Словом, наши связи с соседними странами очень позитивны, и уверен, что и в нынешнем году в этом направлении будут предприняты новые позитивные шаги.

Как вам известно, Азербайджан завоевал огромное уважение и авторитет в мусульманском мире. Предпринятые нами шаги, связанные с исламской солидарностью, очень высоко оцениваются Организацией исламского сотрудничества, а также многими мусульманскими странами, и вносимый нами в этой сфере вклад очень весом. То есть, проводимая нами политика укрепляет солидарность, сотрудничество в исламском мире. Меры, принимаемые нами в этом направлении как внутри страны, так и за рубежом, еще более укрепляют исламское единство. Неслучайно, в прошлом году Нахчыван был избран Столицей исламской культуры. Город Нахчыван очень успешно носил это почетное звание. Мы и в этом году будем развивать связи с мусульманскими странами в различных направлениях, таким образом, наш авторитет, вес и роль в мусульманском мире еще более возрастут.

Как вам известно, в прошлом году между Европейским Союзом и Азербайджаном был подписан важный документ под названием "Приоритеты партнерства". В данном документе находят отражение многие вопросы. Особо должен подчеркнуть, что весьма позитивный характер приобретают вопросы, связанные с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом. В документе выражаются поддержка и уважение территориальной целостности, суверенитета Азербайджана, неприкосновенности наших границ. Считаю, что этот документ занимает особое место в работе, проводимой в последние годы в данном направлении. Таким образом, Европейский Союз однозначно демонстрирует свое мнение, связанное с путями урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Одновременно в итоговой декларации, принятой в прошлом году на Саммите НАТО, также нашли отражение поддержка и уважение территориальной целостности Азербайджана.

В прошлом году мы провели в Баку большую конференцию на уровне министров иностранных дел Движения неприсоединения. Как вам известно, в нынешнем году в Баку состоится Саммит Движения неприсоединения, и Азербайджан будет председательствовать в этой крупной организации. Конечно, председательство во второй по величине после ООН организации мира еще более повысит наш авторитет, в то же время окажет позитивное влияние на урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Одним из важных вопросов нашей внешней политики было определение правового статуса Каспийского моря. Подписанная Конвенция имеет огромное значение для решения данного вопроса. Рады, что позиция, которую мы отстаивали на протяжении многих лет, нашла полное отражение в данной Конвенции. Подписание этого документа еще раз показывает, что Каспий является морем мира, сотрудничества, безопасности. Конвенция имеет очень большое значение. Считаю подписание данного документа большим дипломатическим и политическим успехом всех прикаспийских стран.

Что касается урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, то наша позиция остается неизменной. Этот вопрос должен найти решение только в рамках территориальной целостности нашей страны. Резолюции Совета Безопасности ООН должны быть выполнены, вооруженные силы Армении безоговорочно должны быть выведены с оккупированных земель. Именно эти выражения нашли отражение в резолюциях Совета Безопасности ООН. Начался процесс продолжения переговоров, несмотря на то, что на первоначальном этапе новое руководство Армении пыталось уклониться от них. Звучали даже мысли о том, что Азербайджан должен проводить переговоры с самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской республикой". Мы сразу же отвергли такие попытки. Конечно, посредники, занимающиеся урегулированием конфликта, также никак не могли поддержать столь непонятный подход и высказали свое мнение. В итоге переговорный процесс был восстановлен. Уже состоялось несколько встреч министров иностранных дел, и переговоры проводятся между Арменией и Азербайджаном. Для переговорного процесса приемлем только этот формат.

Как вам известно, в минувшем году в Армении произошли большие перемены. Режим криминальной хунты, незаконно узурпировавший власть на протяжении двадцати лет, пал. И это естественно. Это - логический, горький конец криминального режима. Важную роль в данном вопросе, конечно, играет и захватническая политика Армении. Потому что именно из-за этой политики мы изолировали Армению от всех региональных проектов. Из-за этой оккупационной политики экономика Армении, можно сказать, развалилась. Армения переживает глубочайший демографический кризис, широкий размах получил процесс депопуляции, то есть, сокращения населения. Азербайджан доказал миру правильность проводимой им политики. Я никогда не скрывал этой политики и с различных трибун открыто заявлял, что мы используем и будем использовать все средства для изоляции Армении. До тех пор, пока наши земли не будут освобождены. Эта политика дала результаты, криминальный режим пал, и в Армении возникла новая ситуация.

Мы неоднократно говорили, что в Армении на протяжении двадцати лет господствует режим криминальной, кровожадной хунты. Но, к сожалению, некоторые международные организации закрывают на это глаза. Теперь спрашивается, как получается, что международные организации дают положительные оценки президентским и парламентским выборам, проведенным в последние годы в Армении с крупномасштабной фальсификацией. Ведь последние парламентские выборы показали, что группа людей, незаконно захватившая власть, не смогла набрать и 5 процентов голосов. Это признают все. Но почему деятельность криминального режима, приписывавшего себе в предыдущие годы более 50 процентов голосов, не стала объектом осуждения?! Почему Совет Европы, Европейский парламент и другие международные организации, разглагольствующие о демократии, справедливости, закрывали глаза на эту позорную картину?! Разве они не знали, что все выборы в Армении сфальсифицированы? Не знали, что армянский народ ненавидит криминальный режим? Прекрасно знали, но закрывали глаза. Почему? Из-за двойных стандартов. Для чего? Вполне вероятно, что здесь были другие вопросы, связанные с корыстными целями. Ни для кого не секрет, что Армения задействовала "коньячную дипломатию" на международной арене и подкупила многих политиков. В прежние годы фактор взятки находился на первом месте во внешней политике Армении.

Поэтому считаю, что этот вопрос должен быть очень серьезно расследован соответствующими международными органами, и "политики", на протяжении двадцати лет поддерживавшие криминальный режим, закрывавшие глаза на его преступления, получавшие от него ордена и медали, должны быть привлечены к ответственности. Наше требование заключается именно в этом. Если этого не произойдет, значит ничего не меняется. Если этого не будет, значит нынешние нелепые заявления некоторых международных организаций о справедливости и правах человека так и останутся нелепыми заявлениями. Если международные организации, поддерживавшие режим Саргсяна, его деяния, и закрывавшие на них глаза, хотят смыть свой грех, то должны признать, что в течение 20 лет находились в сговоре с преступниками, и, таким образом, в этих преступлениях есть и их рука, и их доля.

Я неоднократно говорил, что Арменией управляет криминальный режим. Сегодня об этом говорит армянский народ. Их бывшие руководители – преступники, это доказано. Их герои – трусы, их генералы – воры. Такова нынешняя ситуация в Армении. Если в течение 20 лет страной, которая всего 27 лет назад обрела независимость, руководили преступники, то составить представление об этой стране не так уж и сложно.

Я не раз говорил, еще раз хочу сказать, что есть один путь вывода Армении из этого тяжелого кризиса – нормализация отношений с Азербайджаном. Мы готовы к этому. Но для достижения этого, конечно, есть одно условие – вооруженные силы Армении должны быть выведены с оккупированных земель.

В то же время в прошлом году мы, конечно, уделяли большое внимание нашему военному потенциалу, и в этой сфере есть внушительные достижения. Боеспособность нашей армии растет, и нахчыванская операция наглядно подтвердила это. В результате успешной нахчыванской операции мы полностью контролируем 11 тысяч гектаров земли. Это была очень успешная операция. В то же время занятые высоты носят стратегический характер. Они позволяют нам полностью контролировать дорогу, соединяющую Армению с Нагорным Карабахом. То есть, это событие – нахчыванская операция еще раз показывает, что азербайджанский народ и государство никогда не смирятся с оккупацией и любым путем восстановят свою территориальную целостность. Просто есть надежда на переговоры, поэтому пока мы считаем путь переговоров основным средством. Но при этом мы наращиваем военную мощь. Проделанная в прошлом году работа, связанная с боеспособностью, конечно, заслуживает очень высокой оценки. Военнослужащим, отличившимся в успешной нахчыванской операции, были вручены соответствующие государственные награды.

В прошлом году мы проделали огромную работу по укреплению материально-технической базы нашей армии. На проведенном дважды военном параде мы продемонстрировали часть нашей техники. В их числе я, конечно, хотел бы особо отметить ракетные системы дальнего действия "Полонез" и "LORA". У противоположной стороны нет никакой возможности для защиты от этих систем. Эти системы, преодолев 300 и более километров, могут с высокой точностью и большой разрушительной силой уничтожить любую военную цель. Еще раз хочу сказать, что у противника нет ни одной военной цели, которую бы мы не могли уничтожить с высокой точностью.

Приобретение данных систем, конечно, приумножает нашу военную мощь. В то же время нашу военную мощь приумножает приобретение в минувшем году новых беспилотных боевых летательных аппаратов. Конечно, приобретенные в последние годы системы противовоздушной и противоракетной обороны усиливают наш оборонный потенциал, а другие системы увеличивают нашу наступательную мощь. Это знают все. События, происходящие в военной сфере, ни для кого не являются секретом. Противоположная сторона – неприятель также знает и должен знать, что сегодня Азербайджанская армия входит в число сильных армий в мировом масштабе, и в нынешнем году будут предприняты дополнительные шаги в этом направлении.

Успешно решались в прошлом году и проблемы наших соотечественников, пострадавших в результате войны. В связи с этим вопросом были предприняты очень серьезные шаги. В минувшем году более 5800 семьям переселенцев были предоставлены новые дома, квартиры. Это рекордный показатель за последние годы. Наряду с этим, семьям шехидов, инвалидам Карабахской войны было предоставлено более 620 квартир. В нынешнем году будет предоставлено еще больше квартир, в том числе будут построены новые городки для вынужденных переселенцев. То есть, этот вопрос постоянно находится в центре внимания. Для решения проблем переселенцев, которые все еще живут в тяжелых условиях, мы и в этом году предусмотрели крупные средства. Мы решим эти вопросы.

Разумеется, для проведения всей этой работы необходима экономическая мощь, и мы ее создаем. Сегодня Азербайджан с точки зрения экономического развития не зависит ни от кого, ни от какой международной финансовой структуры или страны. Экономическая независимость позволяет нам проводить независимую политику, защищать интересы азербайджанского народа. Минувший год был успешным с точки зрения экономического развития. Могу сказать, что прошлый год был годом глубоких экономических реформ, и сейчас каждый видит их результаты. Значительно выросли поступления в наш бюджет. Основная цель экономических реформ – полностью обеспечить прозрачность в этой сфере, усилить борьбу с негативными явлениями и ускорить, таким образом, успешное развитие нашей страны. Могу сказать, что международные организации, ведущие финансовые структуры с большим интересом отслеживают происходящие в Азербайджане процессы и дают высокую оценку нашей работе. Должен особо отметить, что в отчете Doing Business Всемирного банка Азербайджан находится на 25-м месте в мировом масштабе. За год мы продвинулись на 32 ступени. Считаю это рекордным показателем. Находиться на 25-м месте в мировом масштабе по условиям, созданным для ведения бизнеса, - большое достижение.

Все наши экономические показатели очень позитивны. Хочу довести до внимания общественности некоторые показатели. В минувшем году валовой внутренний продукт, то есть экономический рост в Азербайджане составил 1,4 процента. Считаю, что это – хороший показатель. Конечно, он не полностью отражает наши стремления. В то же время, глядя на происходящие в мире процессы, считаю это хорошим показателем. Еще более хороший показатель – развитие ненефтяного сектора. Развитие здесь составляет 1,8 процента. Промышленное производство увеличилось на 1,5 процента, а промышленное производство в ненефтяном секторе - на 9,1 процента. Это свидетельствует о том, что наша политика индустриализации дает прекрасные результаты.

Инфляция составляет всего 2,3 процента, денежные доходы населения увеличились на 9,2 процента. Как видите, доходы населения опережают инфляцию. Если взглянуть на 2017 год, то можно увидеть, что инфляция превышала 12 процентов, а сейчас она составляет 2,3 процента. Курс маната стабилен. Сельское хозяйство выросло на 4,6 процента. Считаю, что это тоже хороший показатель. В минувшем году в экономику страны было вложено 17,2 миллиарда манатов инвестиций. Это очень большая цифра, и особенно радует то, что 11 миллиардов манатов данных инвестиций и даже больше вложены в ненефтяной сектор. То есть, это свидетельствует о том, что Азербайджан является очень привлекательной страной для инвестирования. То, что мы поднялись на 25-е место в последнем отчете Всемирного банка, считаю, будет еще больше стимулировать желающих вкладывать инвестиции, и в нашу страну будет вложено еще больше инвестиций.

В прошлом году мы увеличили наши валютные резервы. Хотя у нас было немало расходов, мы смогли увеличить валютные резервы на 3 миллиарда долларов. Таким образом, сегодня валютные резервы нашей страны составляют 45 миллиардов долларов. Внешний долг сократился с 22,8 процента до 19 процентов, это тоже очень позитивный факт. То есть, в настоящее время внешний долг Азербайджана составляет 19 процентов валового внутреннего продукта. Поставлена задача в ближайшие годы еще больше сократить этот долг. В настоящее время подготовлена соответствующая программа по этому вопросу. Считаю, что мы должны постепенно сокращать долг. Правда, 19 процентов сейчас тоже прекрасный показатель в мировом масштабе. Есть такие страны, в частности, развитые страны, где внешний долг составляет 100-120 процентов валового внутреннего продукта. Если в какой-то стране он составляет 50 процентов, то такая страна может считаться экономически стабильной. У нас же он составляет 19 процентов, и я считаю, что это много. Думаю, что он должен быть и будет сокращен. Конечно, если сравнить наш внешний долг с нашими валютными резервами, то можно увидеть, что валютные резервы в 4-5 раз превышают внешний долг. То есть, мы в любое время можем полностью погасить внешний долг. Это отражает нашу политику и показывает, что, хотя мы можем получать многочисленные кредиты, тем не менее, я дал указание ограничить получение кредитов, сейчас в этом нет необходимости. Как исключение в некоторых случаях мы можем получить кредит на определенную сумму лишь на техноемкие проекты. Потому что необходимости в этом нет, у нас есть и свои деньги, и наши валютные резервы увеличиваются.

В прошлом году было создано 118 тысяч постоянных рабочих мест. Это очень важный вопрос для сохранения безработицы на низком уровне. Есть хорошие показатели, связанные с экспортом. Экспорт увеличился на 36 процентов. Если взять общую цифру, то наш экспорт достиг 19 миллиардов долларов. Положительное сальдо во внешнеторговом балансе, то есть, преобладание экспорта над импортом, составляет 8,6 миллиарда долларов. Если посмотреть на страны, то такая картина в мировом масштабе наблюдается в редких случаях. В большинстве стран импорт преобладает над экспортом. В Азербайджане же, мы видим обратную картину. Причем в связи с экспортом мы ввезли в страну больше денег, чем израсходовали – 8,6 миллиарда долларов. Если добавить к этому средства, поступающие от иностранных туристов, то эта цифра еще более возрастет. Должен также отметить, что в прошлом году нашу страну посетили 2 миллиона 850 тысяч иностранных граждан. Это означает 6-процентный рост. По проведенным расчетам, зарубежные гости израсходовали в нашей стране 2 миллиарда долларов. Как видите, проводимая нами политика по развитию туризма, в первую очередь, проявляется в финансовой сфере. Мы и популяризируем нашу страну, и зарабатываем.

Таким образом, наши экономические показатели таковы, что любая страна мира может воспринимать их как большой героизм, для нас же это обычное дело. Потому что у нас продуманная экономическая политика. Вообще, наша политика полностью отражает интересы азербайджанского народа, соответствует им. Именно поэтому азербайджанский народ поддерживает нашу политику. Эта поддержка еще раз проявилась на прошлогодних президентских выборах. Азербайджанский народ еще раз оказал мне большое доверие. Как вам известно, результаты опросов мнения, проведенных накануне выборов, экзитполов, проведенных в день выборов, полностью совпали с официальными результатами. Это еще раз показывает, что воля азербайджанского народа полностью нашла отражение в результатах выборов. Это – высокая оценка проделанной работы. А проделанная работа налицо.

Для того, чтобы перечислить важные события минувшего года, потребуется несколько часов. Я хотел бы отметить несколько важных событий. В прошлом году мы вывели на орбиту третий спутник, и Азербайджан еще более упрочил свои позиции как космическая держава. В минувшем году состоялось официальное открытие Южного газового коридора. Это, в подлинном смысле слова, историческое событие, так как оно еще много десятилетий будет приносить Азербайджану большую пользу, как политическую, так и экономическую и финансовую выгоду. В прошлом году был введен в строй и уже действует проект TANAP, являющийся составной частью Южного газового коридора. Таким образом, реализованы три из четырех проектов Южного газового коридора. Это наш большой успех, исторический успех. В минувшем году произошло очень важное событие для превращение нашей страны в транспортный центр. Начал функционировать Алятский международный морской торговый порт. Таким образом, Азербайджан уже зарекомендовал себя в мире как транзитная страна.

Еще раз хочу сказать, в прошлом году произошло много событий, о которых можно говорить. Но считаю, что я в определенной степени коротко проинформировал азербайджанский народ об основной проделанной в прошлом году работе. Конечно, заседания Кабинета Министров являются в том числе и отчетом, представленным народу. На различных мероприятиях, различных встречах я регулярно отчитываюсь перед народом. В то же время считаю правильным шагом и такую форму отчета о проделанной работе.

Сегодня мы поговорим о предстоящей в этом году работе. Будут даны соответствующие поручения, с тем, чтобы 2019 год также стал успешным для нашей страны.

Затем выступили министр финансов Самир Шарифов, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев.

Президент Ильхам Алиев выступил на заседании с заключительной речью.

Заключительная речь Президента Ильхама Алиева:

- Уверен, что и в 2019 году мы выполним все поставленные перед собой задачи. Нынешний год также будет успешным для нашей страны. Во вступительном слове я отметил, что минувший год был годом глубоких реформ, и они проявили себя всего за один год. Конечно, в предстоящие годы они проявят себя еще больше. Огромное значение имеют реформы, в частности, в налоговой и таможенной сферах. Процесс оздоровления в данных сферах дает прекрасные результаты. Наши финансовые возможности расширяются. Проделанная работа, то есть уже проведенные реформы в большой степени проявят себя и в нынешнем году.

Здесь было отмечено, что в результате реформ, проведенных в таможенной сфере, нам удалось значительно увеличить наш бюджет. В прошлом году мы даже, проведя корректировку, увеличили наш бюджет, чтобы проделать дополнительную работу. Были выделены дополнительные средства как на социальную сферу, так и на реализацию инфраструктурных проектов. То есть, почему все это стало возможным? Потому что и в налоговой, и в таможенной сферах уже существует новый подход. На должности были назначены новые исполнители, произведена смена руководства, и сегодня эти структуры, имеющие особое значение для любой страны, очень хорошо работают, – обеспечиваются прозрачность и точность. Ведется и будет вестись очень серьезная борьба с коррупцией и взяточничеством. Люди, причастные к таким делам, привлекаются к ответственности, отстраняются от должности. То есть, идет процесс полного оздоровления, и на примере прошлого года мы уже смогли увидеть прекрасные результаты.

Глубокие реформы были проведены и в налоговой сфере. Считаю, что выполнение налогового плана заслуживает самой высокой оценки, так как допущенные прежним руководством грубые ошибки привели к тому, что собирались налоги за следующие годы, таким образом, создавалась своего рода пирамида, предприниматели притеснялись, против них выдвигались необоснованные требования. В налоговой сфере царил произвол, наблюдались многочисленные негативные действия. Всему этому следовало положить конец, и это было сделано. Опыт прошлого года показывает, что новое руководство как в налоговой, так и в таможенной сферах хорошо выполняет мои указания. Мы увидим результаты реформ, проведенных в этих сферах, и в предстоящие годы. Здесь должны быть полная прозрачность и точность. Людям, работающим в данных сферах, было сделано предупреждение о том, что работать в прежнем порядке будет невозможно, пусть они сами сделают вывод. А в отношении тех, кто не делает выводы, применяются меры, в том числе многие привлекаются и к уголовной ответственности.

Я абсолютно убежден, что в результате проведенных реформ наши доходы возрастут, - уже возросли, таможня собрала дополнительно 1 миллиард манатов, - в то же время мы нанесем ощутимый удар по теневой экономике. Это большое зло, с которым мы ведем очень серьезную борьбу. В Азербайджане не должно быть теневой экономики. Правда, нет такой страны, где бы не было теневой экономики. Мы ведем и будем вести борьбу с теневой экономикой как административными, так и институциональными методами, в том числе путем реформ. Реформы, проводимые в налоговой сфере, должны положить конец незаконной занятости. Считаю, что в результате полного задействования обязательного медицинского страхования незаконная занятость целиком будет устранена как фактор. Методы борьбы с теневой экономикой достаточно разнообразны. Мы используем и будем использовать все эти методы. Каждый должен понять, что в Азербайджане все должно делаться в рамках закона. Никакого беззакония допущено не будет, и пусть каждый сделает вывод. Поэтому и в нынешнем году будут предприняты очень серьезные шаги, направленные на углубление реформ. Это касается не только налоговой и таможенной сфер. Очень серьезные реформы проводятся и в социальной сфере. О части этих реформ сегодня уже было сказано. В свое время и в этой сфере были большие нарушения, несправедливость. Сегодня все это устраняется, и данная система также будет служить гражданам абсолютно справедливо.

В нынешнем году будут реализованы очень важные проекты, связанные с инфраструктурой. В последние годы мы очень серьезно занимались созданием инфраструктуры. Неслучайно, согласно подсчетам Давосского всемирного экономического форума, Азербайджан занимает одно из передовых мест по развитию инфраструктуры – 30-е место. Но пока еще много предстоит сделать, и в этом направлении будет проводиться работа. В этом году ожидается сдача в эксплуатацию новой крупной электростанции «Шимал-2». Данная станция будет вырабатывать 400 мегаватт энергии. Сейчас мы полностью обеспечиваем себя электроэнергией и даже экспортируем ее в большом объеме. Но мы должны создавать новые мощности, так как потребности возрастают, промышленность растет, увеличивается численность населения, расширяются наши экспортные возможности. Поэтому запуск электростанции «Шимал-2» мощностью 400 мегаватт станет важным событием. Наряду с этим, со второй половины прошлого года – после того, как произошла авария, наша энергетическая система подвергается очень серьезной ревизии. В этой области также были выявлены очень большие нарушения. Именно в результате таких нарушений летом мы столкнулись с неожиданной аварией. Поэтому все недостатки оперативно устраняются, в то же время дан старт процессу реабилитации, реконструкции действующих энергоблоков. В прошлом году на эти цели были выделены средства. Однако, отремонтировав действующие энергетические установки, правильно их обслуживая, мы можем без строительства новых станций увеличить производство энергии как минимум на 500 мегаватт. Это очень большая цифра. Введя в строй станцию «Шимал-2» мощностью 400 мегаватт, мы сможем получить в этом году новую генерационную мощность почти в 1000 мегаватт. Конечно, это в значительной степени повысит наши экспортные возможности. В прошлом году мы получили от экспорта электроэнергии десятки миллионов долларов, эти средства поступили в казну.

После прошлогодней аварии выяснилось, что наши стратегические объекты не готовы к такой чрезвычайной ситуации, и это вызывает чувство большого сожаления. Конечно, получили взыскания и лица, руководящие этими стратегическими объектами. В настоящее время в результате проводимой и предстоящей работы на всех стратегических объектах будет установлена современная генераторная система, на эти цели выделены средства. В первую очередь генераторы будут установлены на станциях метро. Уже подписаны контракты, в этом году мы полностью обеспечим это. Это позволит нам избежать остановки поездов в тоннеле метро в случае любой аварии. То есть, данные генераторы позволят поездам добраться до станции, а гражданам – спокойно выйти на станции и подняться по эскалатору. В этом и заключается основная функция установленных в метро генераторов. Проверка была проведена и на всех наших стратегических объектах здравоохранения, на всех объектах будет организовано полное обеспечение в этой области.

Как мы и обещали, в прошлом году уровень газификации в Азербайджане достиг 95 процентов, считаю, что это – высочайший показатель. В мире редко можно найти страну, где бы была проведена газификация в такой степени. Считаю, что данный процесс должен продолжаться и в этом году. Пока еще во многих селах газа нет, и газификация этих сел стоит на повестке дня.

В результате проделанной работы, связанной с питьевой водой, данный вопрос полностью решен в 38 городах. В настоящее время работа идет в 12 городах, в ближайшее время будет организовано полное обеспечение этих городов питьевой водой. В нынешнем году работа завершится в пяти городах. Работа в этой области постоянно находится в центре внимания. Реализация проектов питьевой воды является большим вкладом в здоровье людей.

В прошлом году было проложено 2 тысячи километров автомобильных дорог. Это – рекордный показатель. В целом же, с 2004 года по настоящее время проложено 15 тысяч километров автомобильных дорог. Согласно подсчетам Давосского всемирного экономического форума, по качеству дорожной инфраструктуры Азербайджан занимает 34-е место в мире. Мы опережаем многие развитые страны, и этот процесс будет продолжен. В прошлом году была улучшена дорожная инфраструктура 920 сел, проложены новые дороги. В этих населенных пунктах проживают 2,2 миллиона человек. То есть, решена дорожная проблема 2,2 миллиона человек. Как вам известно, это также является экономическим фактором, потому что там, где есть дорога, ускоряется и развитие сельского хозяйства, находят решение социальные вопросы, в том числе люди могут быстрее добраться до больниц. То есть, это имеет очень большое значение. В этом году в инвестиционной программе на дорожное строительство предусмотрено достаточно средств. В этом году будет проложено, по меньшей мере, пока по меньшей мере, 1000 километров новых дорог. Среди них, конечно же, есть сотни сельских дорог, а также проекты продолжения строительства магистралей, в том числе дорога Астара - граница с Ираном. Потому что от Баку до Астары мы проложили новую дорогу. Прекрасная дорога, сокращающая расстояние почти на 40 километров. В то же время эта магистраль проложена в обход городов, причем предусмотрены отдельные въезды в каждый из городов. А из Астары до границы Ирана дороги нет, она проходит через город. Поэтому мы реализуем и этот проект. Согласно плану, до конца нынешнего года из Астары до границы с Ираном будет проложена новая четырехполосная дорога, и, таким образом, грузовые автомобили смогут доехать до границы, не въезжая в Астару и не беспокоя граждан.

В нынешнем году мы также предусмотрели крупные средства на строительство дороги Сумгайыт - граница с Россией. Это – совершенно новая дорога до границы с Россией вдоль побережья. Таким образом, у нас появится вторая и очень качественная дорога, ведущая к границе с Россией. Наряду с этим, будет оживление на землях, которые до сих пор оставались пустыми. Потому что эти территории не использовались. Сейчас на этих территориях реализуются различные проекты для развития сельского хозяйства. В том числе, водохранилище Тахтакерпю и канал, идущий до Джейранбатана, конечно, обеспечивают подачу воды на эти земли. В нынешнем году должна быть построена значительная часть дороги Сумгайыт – граница с Россией. Недостроенная дорога Баку - граница с Грузией. До Гянджи проложена четырехполосная дорога, а двухполосную дорогу от Гянджи до границы с Грузией мы должны расширить до четырех полос. На эти цели также предусмотрены средства. Будут построены междугородные, внутригородские и сельские дороги.

В прошлом году, приняв мелиоративные меры, мы обеспечили подачу воды на 100 тысяч гектаров земли. Из них на 60 тысяч гектаров вода подавалась, но очень слабо. То есть, в прошлом году подача воды на эти земли улучшилась. А 40 тысяч гектаров никогда не орошались, это будут новые орошаемые земли, включенные в посевной оборот. То есть, подача воды на 100 тысяч гектаров в 2017 году и на 100 тысяч гектаров в прошлом году – очень большая поддержка сельскому хозяйству. Согласно уже поступившим в этом году предложениям, предусмотрена подача воды, по меньшей мере, на 80 тысяч гектаров. Кроме того, будут пробурены 300 субартезианских скважин. Мы делаем это ежегодно - и в прошлом году, и в предыдущие годы. Триста субартезианских скважин обеспечивают потребности в питьевой воде в селах, а также служат сельскому хозяйству.

В этом году будет проделана работа, связанная с социальной инфраструктурой. Как я отметил во вступительном слове, будет обеспечено решение бытовых проблем вынужденных переселенцев. В прошлом году 5800 семьям были предоставлены новые квартиры. Должен также отметить, что 1000 из этих квартир построены в жилом комплексе «Гобу Парк» частной компанией и предоставлены переселенцам безвозмездно. Это – очень позитивная инициатива, которую я приветствую. Наши крупные бизнес-структуры должны быть активными и в социальных сферах. Первый опыт очень похвален. Как мне известно, данный процесс будет продолжаться и в нынешнем году. По предварительным подсчетам, в этом году новые квартиры будут построены и предоставлены 5000 семьям переселенцев. Пока мы остановились на этой цифре, но в течение года посмотрим, если будет возможность, увеличим ее. Чем больше, тем лучше. Но все мы должны знать, что эти проекты требуют крупных средств, и мы в рамках возможностей решаем данные вопросы. На сегодняшний день новыми домами обеспечены 300 тысяч вынужденных переселенцев.

Будет продолжен процесс предоставления жилья семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны. Если в минувшем году было предоставлено 626 квартир, то в этом году планируется предоставить, по меньшей мере, 800 квартир. Считаю, что это очень правильный шаг, потому что данные семьи заслуживают этого. Мы всегда держим их проблемы в центре внимания. Государство обеспечило жильем уже более шести тысяч семей. Я не знаю и не слышал, что в какой-то другой стране есть такая практика. Но для нас это не главное, главное, что мы считаем это правильным. Считаю, что наш долг - подарить этим гражданам квартиры. Мы делаем и будем делать это. Данный процесс будет продолжаться. Члены всех семей шехидов будут обеспечены жильем.

Как вам известно, сразу после прошлогодних президентских выборов моим Распоряжением было предусмотрено 11 тысяч манатов для наследников семей шехидов – наследников, не получивших данную помощь, пособие. Уже начался процесс предоставления средств. На сегодняшний день в списке находятся около 10 тысяч наследников. Все они получат по 11 тысяч манатов. В то же время списки рассматриваются, уточняются, выдвигаются предложения по данному вопросу. Я уже высказался по этому поводу. Главным здесь, конечно, должен быть принцип социальной справедливости. Закон и справедливость. Уверен, что мы добьемся желаемого и в этом направлении. То есть, данная инициатива, этот шаг преследовали одну цель – семьи, которые в свое время не получили эти средства, должны получить их. И мы обеспечиваем это. Еще раз хочу сказать, списки уточняются, в связи с этим вопросом и дальше будет предоставляться информация.

В прошлом году было построено более 140 школ. В этом году планируется строительство более 100 школ. Считаю, что школы, находящиеся в аварийном состоянии, могут быть отстроены заново максимум в течение двух лет. В этом и следующем году мы должны завершить данную программу.

В нынешнем году будет продолжено строительство центральных районных больниц. В текущем году ожидается открытие около 10 центральных районных больниц. В прошлом году также во многих местах были открыты больницы. В этом году предусмотрено открытие трех олимпийских спортивных комплексов. Должны открыться пять центров «ASAN xidmət».

Должен также отметить, что в прошлом году более 5 миллионов человек прошли бесплатное медицинское обследование.

Широкий размах приобретает программа самозанятости. В нынешнем году этой программой воспользуются, по меньшей мере, семь тысяч семей. Сегодня среди них, конечно, есть и такие, которые получают адресную социальную помощь. Таким образом, люди данной категории при поддержке государства уже сами будут зарабатывать, строить свой семейный бюджет. Программа самозанятости приносит огромную социальную и экономическую пользу.

Во вступительном слове я отметил, что мы проделали большую работу, направленную на укрепление нашего военного потенциала. Нынешний год также не станет исключением. Уже подписываются новые контракты. На основе контрактов, подписанных в предыдущие годы, в страну ввозятся современное оружие и техника. То есть, на эти цели мы будем выделять столько средств, сколько необходимо. Параллельно идет работа по улучшению социального положения военнослужащих, решению их бытовых проблем. В прошлом году около 400 военнослужащим были предоставлены квартиры. В нынешнем году также планируется предоставление квартир военнослужащим, успешно и безупречно завершившим военную службу. Обеспечивается также решение их бытовых проблем. Абсолютное большинство наших воинских частей сегодня полностью отремонтировано. В частях, где требуется ремонт, также предусмотрены ремонтные работы.

В этом году будут предприняты дополнительные шаги, связанные с развитием предпринимательства. Должен сообщить, что в предыдущие годы предпринимателям были предоставлены льготные кредиты на сумму 2,2 миллиарда манатов, а в прошлом году - 160 миллионов манатов. Отрадно, что предоставленные кредиты выдаются за счет ранее предоставленных и погашенных кредитов. То есть, бюджет не расходует средства на эти цели. Эти средства уже аккумулировались. Мы ежегодно оказываем и будем оказывать предпринимателям такую поддержку. Для оказания предпринимателям большей помощи в настоящее время организованы экспортные миссии во многие страны. Мы помогаем, выделяем из бюджета средства на эти вопросы. Мы за счет государства участвуем в выставках, особенно, в выставках, связанных с пропагандой продовольственной продукции. Мы привлекаем к этому предпринимателей с тем, чтобы они могли успешнее продавать свою продукцию за рубежом. Создаются торговые дома. Торговые дома Азербайджана уже открылись в Беларуси, Китае, Украине, Латвии, Польше. Это тоже наша инициатива. Должен также отметить, что к нашим торговым домам проявляется большой интерес. В результате открытия торговых домов растет и наш экспорт в эти страны. В ближайшем будущем планируется открыть торговые дома Азербайджана в Объединенных Арабских Эмиратах и России.

Очень позитивны прошлогодние показатели, связанные с развитием нашего промышленного потенциала. Производство в ненефтяном секторе промышленности увеличилось на 9,1 процента. В основе всей этой работы лежит продуманная политика. Широкий размах получило создание промышленных зон, промышленных кварталов, промышленных парков. Этот процесс идет уже не только в Сумгайыте, но и в Гяндже, Мингячевире и других городах. На сегодняшний день в наших промышленных парках есть 67 резидентов. Из них 40 резидентов уже функционируют. Инвестиции, предусмотренные для проектов, реализуемых в промышленных парках, превышают 5 миллиардов манатов инвестиций. В результате данных проектов создано 11 тысяч новых рабочих мест. Этот процесс будет продолжен. Создание промышленных зон планируется и в нынешнем году.

Очень серьезной реформой явилось также задействование механизма поощрения инвестиций. Данная программа включает 333 проекта. Из них 107 реализованы в 2018 году. Стоимость проектов, осуществляемых в рамках программы поощрения инвестиций, составляет 2,8 миллиарда манатов. В результате реализации этих проектов было создано 12 тысяч рабочих мест. Обратите внимание, если бы мы не перешли на этот механизм, не стали его применять, то в экономику страны не были вложены 2,8 миллиарда манатов.

Это еще раз показывает, насколько важны реформы. Порой к этому слову просто привыкают. Однако реформа носит огромный смысл. В результате реформ развивается мир, развиваются страны, появляются новые возможности. Поэтому реформа должна быть целенаправленной. Мы проводим такие реформы, которые служат макроэкономической ситуации, реальному сектору экономики, благосостоянию граждан, их комфортной жизни, в том числе реформы, связанные с предпринимательством. Посмотрите, какие действенные результаты.

Несколько лет назад мы приступили к ускоренному развитию нашей традиционной отрасли – ковроткачества, и есть результаты. Построены и сданы двадцать ковровых фабрик. В этом году планируется ввести в строй 11 ковровых фабрик. После того, как эти фабрики начнут функционировать на полную мощность, работой будут обеспечены около 5 тысяч человек, причем абсолютное большинство их – женщины. Создаются рабочие места, прекрасные предприятия, живет и будет жить наше историческое, национальное искусство, привлекается молодежь, в то же время ковроткачество имеет существенный экономический аспект. Это продукция экспортной направленности.

Как я уже отметил, 4,6-процентный рост в области сельского хозяйства – хороший показатель. Но и в этой отрасли проводятся очень серьезные реформы. Новое руководство Министерства сельского хозяйства выдвинуло много важных инициатив. Я одобрил и поддержал их. Сейчас начинается их реализация. Уверен, что в результате этих реформ сельскохозяйственное производство значительно возрастет, в том числе увеличится экспорт, внутренний спрос будет обеспечиваться больше за счет местной продукции. Повысится коэффициент самообеспечения, как я уже отметил, расширятся наши экспортные возможности, мы получим выход на новые рынки.

Полный запуск системы электронного сельского хозяйства – один из важных вопросов, стоящих на повестке дня. Предложения, связанные с субсидиями, позволят создать серьезный поворот к лучшему и в этой отрасли, так как в предоставлении субсидий также имели место большие нарушения. В некоторых случаях субсидии не доходили до адресата, а порой предоставлялись стихийно. Зачастую некачественными были и удобрения, предназначенные для закупки государством на льготных условиях. В настоящее время государство берет на себя 70 процентов нагрузки в обеспечении удобрениями. Но в ряде случаев завозились некачественные, просроченные удобрения, которые приносили сельскому хозяйству больше вреда, чем пользы. Были и другие нарушения. Поэтому необходимо устранить все нарушения. Гражданин, работающий на селе, должен чувствовать, что государство всегда с ними.

Мы проделали огромную работу по стимулированию сельского хозяйства. Приобретение техники. Только в прошлом году было приобретено 5800 единиц техники. В предыдущие годы приобреталось порой 9 тысяч, 8 тысяч единиц техники. Мы в значительной степени обновили наш технический парк. Приобретается техника самых передовых компаний как в зерноводстве, хлопководстве, так и других отраслях. Поэтому мы продолжим нашу работу в этой области. Мы освободили крестьян от всех налогов, за исключением земельного. Не знаю, есть ли еще страна, оказывающая такую поддержку? Удобрения на 70 процентов, топливо на 50 процентов предоставляются за счет государства, техника приобретается государством и выдается на льготных условиях, субсидии, инфраструктурные проекты. Включение в настоящее время в оборот 100 тысяч гектаров земли, обеспечение их оросительной водой, прокладка дорог – все это за счет льготных кредитов. Большинство кредитов, направленных на развитие предпринимательства, идет на сельское хозяйство. Но мы ожидаем более высоких результатов. То есть, оказываемая государственная поддержка не находит отражения в реальных результатах. В ответ на эту поддержку должны были быть еще большие производства, более развитое сельское хозяйство.

Вы знаете, что я всегда готов говорить о достигнутых успехах, и дел, которыми можно гордиться, достаточно много. Но я всегда, как говорится, недоволен, так как хочу, чтобы было еще лучше. Хочу, чтобы этих нарушений не было. Там, где возможно, мы должны максимально использовать наши возможности, чтобы дела шли еще лучше. Эту цель преследует и кадровая реформа. В настоящее время ожидается структурная реформа, так как структура в управлении устарела. Необходима новая структура управления – более гибкая, более компактная, более целенаправленная. Потому что на протяжении многих лет создаются новые структуры. Когда они создаются, это особенно не ощущается. Одно появилось там, одно – здесь, создано агентство, служба. В конце концов мы видим, что наша структура управления сильно раздута. Сегодня в мире идет обратный процесс – управление более компактное, гибкое, для осуществления более целенаправленной работы с меньшим числом работников. У нас же система управления раздувается. Этому надо положить конец. Поэтому необходимо провести структурную, кадровую реформу. В каждой сфере лица, руководящие данной сферой, обязательно должны работать с максимальной отдачей.

Сельское хозяйство – очень серьезная, крупная отрасль. В селах живет, можно сказать, половина населения. Поэтому данная сфера постоянно находится в центре внимания. Есть хорошие результаты и в области создания крупных фермерских хозяйств и агропарков. Согласно программе, у нас планируется создать в целом 51 агропарк и крупное фермерское хозяйство. Из них 17 созданы. Общая площадь этих 17 агропарков составляет 104 тысячи гектаров. В целом же, площадь всех агропарков составит около 200 тысяч гектаров. Сегодня для создания 31 агропарка предусмотрены средства в размере 2,2 миллиарда манатов. Они будут производить продукцию, как показывают приблизительные подсчеты, на сумму около 800 миллионов – 1 миллиарда манатов.

Есть прекрасные результаты в области туризма. Как я уже отметил, в прошлом году также был 6-процентный рост, нашу страну посетили 2 миллиона 850 тысяч зарубежных гостей. У нас должна быть создана индустрия туризма. Все имеющиеся в Азербайджане факторы обусловливают стремительное развитие туризма. Безопасность, гостеприимство, исторические памятники, прекрасный климат, 9 климатических поясов, у нас могут стремительно развиваться морской, горнолыжный, лечебный туризм. Прекрасная кухня, современная инфраструктура, отели, дороги, транспортная инфраструктура, 6 международных аэропортов. Все эти факторы должны обеспечить стремительное развитие туризма. В этой сфере также проведены реформы, в том числе структурные реформы, создано Агентство по туризму. Недавно мне доложили о проделанной работе. Я дал рекомендации относительно предстоящей работы, как мы будем создавать индустрию туризма в целом, должны быть реализованы и реализуются различные индивидуальные проекты.

Осуществляется большая работа, направленная на реконструкцию, реставрацию наших исторических достопримечательностей. Могу сказать, что в этом году вновь начнет функционировать заповедник Янардаг, привлекающий множество туристов. Побывав в прошлом году там, я пришел в ужас от увиденной плачевной картины. Я был на Янардаге в советское время. С того времени ничего не изменилось – те же развалившиеся здания, уродливые будки. Смотришь и приходишь в ужас - это Баку, Азербайджан или какое-то другое место? Честно говоря, мне не удавалось поехать туда. Конечно, побывав там, я сразу же дал указание реконструировать это историческое место, и в этом году мы уже добьемся этого. Как граждане Азербайджана, так и туристы увидят там совершенно новую картину. Там будут созданы новые зоны отдыха, общественные зоны, кафе. То есть, это место будет реконструировано в соответствии с нашим развитием.

У нас есть исторические села. Одно из них Лагидж. Как вам известно, из Шамахи в Лагидж была проложена более удобная, более безопасная, более короткая, когда едешь из Баку, новая дорога, проведен газ, построена новая школа. То есть, это – наше очень ценное, историческое место, и оно, конечно, привлекает туристов, в то же время самобытная атмосфера в Лагидже свидетельствует о том, каким древним и богатым государством является Азербайджан.

Моим Распоряжением готовится специальная программа с целью реализации крупных проектов для благоустройства исторического села Басгал и привлечения туда туристов. Потому что Басгал также является древним историческим селом, древним населенным пунктом, поселением. Будут созданы прекрасные условия как для проживающих в Басгале граждан, так и для привлечения туда туристов. Даны указания, касающиеся других исторических городов, с тем, чтобы проблемы данных городов, особенно городов, больше привлекающих туристов, были решены. На лыжном курорте «Шахдаг» в Гусарском районе создаются новые лыжные трассы, в целом, применяется новый подход. Уверен, что этот прекрасный курорт будет больше привлекать туристов.

В прошлом году мы получили очень хорошие результаты, связанные с транспортным сектором. Было много двусторонних контактов для успешного функционирования транспортного коридора Восток-Запад, достигнуты договоренности. В рамках моего прошлогоднего государственного визита в Туркменистан был подписан 21 документ. Девять из них касаются именно транспортного сектора. Достигнутая с Туркменистаном договоренность позволит другим странам Средней Азии, Афганистану поставлять свои грузы через Туркменистан по территории Азербайджана и коридору Восток-Запад на мировые рынки. Мы создаем особые условия в Алятском морском торговом порту. Соответствующие органы отрегулировали на межгосударственном уровне как тарифную политику, так и транзитные возможности. То есть, это открывает для нас новые широкие транспортные возможности. Должен также отметить, что переговоры проведены и будут приводиться не только со странами средней Азии, но и Афганистаном. Мы соединяем проект «Лапис-Лазули» Афганистана с проектом Баку-Тбилиси-Карс. Первые грузы из Афганистана уже начали идти через территорию Туркменистана в Азербайджан, а отсюда – в западном направлении. Поэтому наша цель заключается в том, чтобы привлечь значительную часть грузов из Средней Азии на это направление. Этот процесс уже начался. Естественно, Туркменистан пользуется этими возможностями, по указанному маршруту поступают грузы из Таджикистана, Афганистан стал отправлять грузы этим путем. В ближайшем будущем мы проведем переговоры и с Узбекистаном. Разумеется, у нас традиционное сотрудничество с Казахстаном в этой области, мы направили свои предложения и Кыргызстану. Поэтому будет очень большое развитие. А мы в прошлом году ввели в строй Алятский морской торговый порт, готова железная дорога, поэтому есть вся инфраструктура.

В прошлом году объем грузов, перевезенных по транспортному коридору Север-Юг, вырос в 10 раз. В этой области также проводится большая работа. Мы приступили к процессу реконструкции железной дороги внутри Азербайджана. В этом году будет продолжена реконструкция железной дороги Баку-Ялама. В инвестиционной программе на этот год предусмотрены средства для реконструкции железной дороги Баку-Астара. Это очень важные проекты для коридора Север-Юг. Правда, железная дорога есть, но скорость низкая. В конце минувшего года мы сдали в эксплуатацию скоростной поезд Баку-Гянджа, сейчас время значительно сократилось. Скоростные поезда гораздо лучше как для пассажиров, так и грузов. После начала процесса реконструкции дороги Баку-Ялама и параллельно с ней мы обеспечим прокладку железной дороги и на курорт «Шахдаг». В настоящее время мы приступили к строительству железной дороги Ляки-Габала. А это создаст лучшие условия для посещения туристами и Туфандага, и Габалы.

Должен также отметить, что в прошлом году были реконструированы железнодорожные вокзалы в Баку и Сумгайыте. Работает скоростной поезд Баку-Сумгайыт, и пассажиры очень довольны. Закупаются современные вагоны. В целом, мы примем дополнительные меры для городского транспорта. В этом году планируется доставить в Баку 300 современных автобусов и дополнительно 300 автобусов на основании контрактов, подписанных в прошлом году. То есть, в этом году в Баку будет доставлено 600 автобусов. Таким образом, будет обеспечено удобство граждан, в то же время это, конечно, даст большую пользу с точки зрения безопасности.

Конечно, в этом году многое предстоит сделать. Отметить все на одном заседании невозможно. Но основные вопросы заключаются в этом.

Подводя итоги заседания, должен отметить, что в ноябре прошлого года я подписал Распоряжение о проведении 650-летнего юбилея великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими. В этом году мы отметим его 650-летний юбилей. В прошлом году в Баку и на родине поэта - в Шамахе были проведены дни Насими, фестиваль Насими. Учитывая все это и 650-летний юбилей Насими, я объявляю 2019-й год «Годом Насими». Спасибо.

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