Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и в 2019 году выполнит все поставленные задачи, и нынешний год также будет успешным для страны (версия 2)

12 января 2019 21:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и в 2019 году выполнит все поставленные перед собой задачи.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу в заключительной речи на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

"Нынешний год также будет успешным для нашей страны. Во вступительном слове я отметил, что минувший год был годом глубоких реформ, и они проявили себя всего за один год. Конечно, в предстоящие годы они проявят себя еще больше. Огромное значение имеют реформы, в частности, в налоговой и таможенной сферах. Процесс оздоровления в данных сферах дает прекрасные результаты. Наши финансовые возможности расширяются»,- сказал глава государства. Президент Ильхам Алиев отметил, что проделанная работа, то есть уже проведенные реформы в большой степени проявят себя и в нынешнем году.

«Здесь было отмечено, что в результате реформ, проведенных в таможенной сфере, нам удалось значительно увеличить наш бюджет. В прошлом году мы даже, проведя корректировку, увеличили наш бюджет, чтобы проделать дополнительную работу. Были выделены дополнительные средства как на социальную сферу, так и на реализацию инфраструктурных проектов. То есть, почему все это стало возможным? Потому что и в налоговой, и в таможенной сферах уже существует новый подход. На должности были назначены новые исполнители, произведена смена руководства, и сегодня эти структуры, имеющие особое значение для любой страны, очень хорошо работают, – обеспечиваются прозрачность и точность. Ведется и будет вестись очень серьезная борьба с коррупцией и взяточничеством. Люди, причастные к таким делам, привлекаются к ответственности, отстраняются от должности. То есть, идет процесс полного оздоровления, и на примере прошлого года мы уже смогли увидеть прекрасные результаты", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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