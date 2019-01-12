Президент Ильхам Алиев: Азербайджан увидит результаты реформ в налоговой и таможенной сферах и в предстоящие годы (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан увидит результаты реформ, проведённых в налоговой и таможенной сферах, и в предстоящие годы.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу в заключительной речи на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

«Здесь было отмечено, что в результате реформ, проведенных в таможенной сфере, нам удалось значительно увеличить наш бюджет. В прошлом году мы даже, проведя корректировку, увеличили наш бюджет, чтобы проделать дополнительную работу. Были выделены дополнительные средства как на социальную сферу, так и на реализацию инфраструктурных проектов. То есть, почему все это стало возможным? Потому что и в налоговой, и в таможенной сферах уже существует новый подход. На должности были назначены новые исполнители, произведена смена руководства, и сегодня эти структуры, имеющие особое значение для любой страны, очень хорошо работают, – обеспечиваются прозрачность и точность. Ведется и будет вестись очень серьезная борьба с коррупцией и взяточничеством. Люди, причастные к таким делам, привлекаются к ответственности, отстраняются от должности. То есть, идет процесс полного оздоровления, и на примере прошлого года мы уже смогли увидеть прекрасные результаты»,- сказал глава государства. Президент Ильхам Алиев отметил, что глубокие реформы были проведены и в налоговой сфере.

"Считаю, что выполнение налогового плана заслуживает самой высокой оценки, так как допущенные прежним руководством грубые ошибки привели к тому, что собирались налоги за следующие годы, таким образом, создавалась своего рода пирамида, предприниматели притеснялись, против них выдвигались необоснованные требования. В налоговой сфере царил произвол, наблюдались многочисленные негативные действия. Всему этому следовало положить конец, и это было сделано. Опыт прошлого года показывает, что новое руководство как в налоговой, так и в таможенной сферах хорошо выполняет мои указания. Мы увидим результаты реформ, проведенных в этих сферах, и в предстоящие годы. Здесь должны быть полная прозрачность и точность. Людям, работающим в данных сферах, было сделано предупреждение о том, что работать в прежнем порядке будет невозможно, пусть они сами сделают вывод. А в отношении тех, кто не делает выводы, применяются меры, в том числе многие привлекаются и к уголовной ответственности.

Я абсолютно убежден, что в результате проведенных реформ наши доходы возрастут, - уже возросли, таможня собрала дополнительно 1 миллиард манатов, - в то же время мы нанесем ощутимый удар по теневой экономике. Это большое зло, с которым мы ведем очень серьезную борьбу»,- сказал Президент Ильхам Алиев. Как подчеркнул глава государства, в Азербайджане не должно быть теневой экономики. «Правда, нет такой страны, где бы не было теневой экономики. Мы ведем и будем вести борьбу с теневой экономикой как административными, так и институциональными методами, в том числе путем реформ. Реформы, проводимые в налоговой сфере, должны положить конец незаконной занятости. Считаю, что в результате полного задействования обязательного медицинского страхования незаконная занятость целиком будет устранена как фактор. Методы борьбы с теневой экономикой достаточно разнообразны. Мы используем и будем использовать все эти методы. Каждый должен понять, что в Азербайджане все должно делаться в рамках закона. Никакого беззакония допущено не будет, и пусть каждый сделает вывод. Поэтому и в нынешнем году будут предприняты очень серьезные шаги, направленные на углубление реформ. Это касается не только налоговой и таможенной сфер. Очень серьезные реформы проводятся и в социальной сфере. О части этих реформ сегодня уже было сказано. В свое время и в этой сфере были большие нарушения, несправедливость. Сегодня все это устраняется, и данная система также будет служить гражданам абсолютно справедливо", - сказал Президент Азербайджана.

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