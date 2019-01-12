Президент Азербайджана: На всех стратегических объектах будет установлена современная генераторная система (версия 2)

БАКУ /Trend/ - На всех стратегических объектах Азербайджана будет установлена современная генераторная система, на эти цели выделены средства.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу в заключительной речи на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

Глава государства сказал, что в нынешнем году будут реализованы очень важные проекты, связанные с инфраструктурой.

"В последние годы мы очень серьезно занимались созданием инфраструктуры. Неслучайно, согласно подсчетам Давосского всемирного экономического форума, Азербайджан занимает одно из передовых мест по развитию инфраструктуры – 30-е место. Но пока еще много предстоит сделать, и в этом направлении будет проводиться работа. В этом году ожидается сдача в эксплуатацию новой крупной электростанции «Шимал-2». Данная станция будет вырабатывать 400 мегаватт энергии. Сейчас мы полностью обеспечиваем себя электроэнергией и даже экспортируем ее в большом объеме. Но мы должны создавать новые мощности, так как потребности возрастают, промышленность растет, увеличивается численность населения, расширяются наши экспортные возможности. Поэтому запуск электростанции «Шимал-2» мощностью 400 мегаватт станет важным событием»,- сказал Президент Ильхам Алиев. Как отметил глава государства, наряду с этим, со второй половины прошлого года – после того, как произошла авария, наша энергетическая система подвергается очень серьезной ревизии. «В этой области также были выявлены очень большие нарушения. Именно в результате таких нарушений летом мы столкнулись с неожиданной аварией. Поэтому все недостатки оперативно устраняются, в то же время дан старт процессу реабилитации, реконструкции действующих энергоблоков. В прошлом году на эти цели были выделены средства. Однако, отремонтировав действующие энергетические установки, правильно их обслуживая, мы можем без строительства новых станций увеличить производство энергии как минимум на 500 мегаватт. Это очень большая цифра. Введя в строй станцию «Шимал-2» мощностью 400 мегаватт, мы сможем получить в этом году новую генерационную мощность почти в 1000 мегаватт. Конечно, это в значительной степени повысит наши экспортные возможности. В прошлом году мы получили от экспорта электроэнергии десятки миллионов долларов, эти средства поступили в казну.

После прошлогодней аварии выяснилось, что наши стратегические объекты не готовы к такой чрезвычайной ситуации, и это вызывает чувство большого сожаления. Конечно, получили взыскания и лица, руководящие этими стратегическими объектами. В настоящее время в результате проводимой и предстоящей работы на всех стратегических объектах будет установлена современная генераторная система, на эти цели выделены средства»,- сказал Президент Азербайджана. В первую очередь, по словам главы государства, генераторы будут установлены на станциях метро. «Уже подписаны контракты, в этом году мы полностью обеспечим это. Это позволит нам избежать остановки поездов в тоннеле метро в случае любой аварии. То есть, данные генераторы позволят поездам добраться до станции, а гражданам – спокойно выйти на станции и подняться по эскалатору. В этом и заключается основная функция установленных в метро генераторов. Проверка была проведена и на всех наших стратегических объектах здравоохранения, на всех объектах будет организовано полное обеспечение в этой области", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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