Президент Азербайджана: В этом году новые квартиры будут построены и предоставлены 5000 семьям переселенцев (версия 2)

12 января 2019 22:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В этом году новые квартиры будут построены и предоставлены 5000 семьям переселенцев в Азербайджане.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу в заключительной речи на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в этом году будет проделана работа, связанная с социальной инфраструктурой.

"Как я отметил во вступительном слове, будет обеспечено решение бытовых проблем вынужденных переселенцев. В прошлом году 5800 семьям были предоставлены новые квартиры. Должен также отметить, что 1000 из этих квартир построены в жилом комплексе «Гобу Парк» частной компанией и предоставлены переселенцам безвозмездно. Это – очень позитивная инициатива, которую я приветствую. Наши крупные бизнес-структуры должны быть активными и в социальных сферах. Первый опыт очень похвален. Как мне известно, данный процесс будет продолжаться и в нынешнем году. По предварительным подсчетам, в этом году новые квартиры будут построены и предоставлены 5000 семьям переселенцев. Пока мы остановились на этой цифре, но в течение года посмотрим, если будет возможность, увеличим ее. Чем больше, тем лучше. Но все мы должны знать, что эти проекты требуют крупных средств, и мы в рамках возможностей решаем данные вопросы. На сегодняшний день новыми домами обеспечены 300 тысяч вынужденных переселенцев»,- сказал глава государства. Как отметил Президент Азербайджана, будет продолжен процесс предоставления жилья семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны. «Если в минувшем году было предоставлено 626 квартир, то в этом году планируется предоставить, по меньшей мере, 800 квартир. Считаю, что это очень правильный шаг, потому что данные семьи заслуживают этого. Мы всегда держим их проблемы в центре внимания. Государство обеспечило жильем уже более шести тысяч семей. Я не знаю и не слышал, что в какой-то другой стране есть такая практика. Но для нас это не главное, главное, что мы считаем это правильным. Считаю, что наш долг - подарить этим гражданам квартиры. Мы делаем и будем делать это. Данный процесс будет продолжаться. Члены всех семей шехидов будут обеспечены жильем", - сказал глава государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минувший год стал весьма удачным для азербайджанской экономики - депутат
Бизнес 15:56
Текущий год станет успешным для развития транспортной сферы в Азербайджане - эксперт
Бизнес 15:13
Азербайджан приветствует намерения Словакии сосредоточиться на предотвращении конфликтов во время председательства в ОБСЕ - заявление
Политика 13:19
Азербайджанская нефть 11 января незначительно подешевела
Энергетика 12:17
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Финансы 11:26
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 10:34
Лента новостей
Привлечены к ответственности должностные лица Главного таможенного управления, обвиняющиеся в получении взятки
Общество 22:48
В Германии два человека погибли при крушении двухмоторного самолета
Европа 22:15
Помпео обсудил по телефону с главой МИД Турции ситуацию в Сирии
США 21:45
При взрыве в Париже пострадали почти 50 человек
Европа 20:59
Трамп назвал увольнение главы ФБР в 2017 году "прекрасным" событием для США
США 19:59
Парижская полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов"
Европа 19:22
Помпео заявил, что уничтожение ИГ остается приоритетом для США
США 18:30
В Азербайджане запускается пропускная система «зеленый коридор» (ФОТО)
Бизнес 17:51
Жертвами взрыва в Париже стали четыре человека
Европа 17:47