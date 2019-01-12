Президент Азербайджана: В этом году новые квартиры будут построены и предоставлены 5000 семьям переселенцев (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В этом году новые квартиры будут построены и предоставлены 5000 семьям переселенцев в Азербайджане.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу в заключительной речи на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в этом году будет проделана работа, связанная с социальной инфраструктурой.

"Как я отметил во вступительном слове, будет обеспечено решение бытовых проблем вынужденных переселенцев. В прошлом году 5800 семьям были предоставлены новые квартиры. Должен также отметить, что 1000 из этих квартир построены в жилом комплексе «Гобу Парк» частной компанией и предоставлены переселенцам безвозмездно. Это – очень позитивная инициатива, которую я приветствую. Наши крупные бизнес-структуры должны быть активными и в социальных сферах. Первый опыт очень похвален. Как мне известно, данный процесс будет продолжаться и в нынешнем году. По предварительным подсчетам, в этом году новые квартиры будут построены и предоставлены 5000 семьям переселенцев. Пока мы остановились на этой цифре, но в течение года посмотрим, если будет возможность, увеличим ее. Чем больше, тем лучше. Но все мы должны знать, что эти проекты требуют крупных средств, и мы в рамках возможностей решаем данные вопросы. На сегодняшний день новыми домами обеспечены 300 тысяч вынужденных переселенцев»,- сказал глава государства. Как отметил Президент Азербайджана, будет продолжен процесс предоставления жилья семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны. «Если в минувшем году было предоставлено 626 квартир, то в этом году планируется предоставить, по меньшей мере, 800 квартир. Считаю, что это очень правильный шаг, потому что данные семьи заслуживают этого. Мы всегда держим их проблемы в центре внимания. Государство обеспечило жильем уже более шести тысяч семей. Я не знаю и не слышал, что в какой-то другой стране есть такая практика. Но для нас это не главное, главное, что мы считаем это правильным. Считаю, что наш долг - подарить этим гражданам квартиры. Мы делаем и будем делать это. Данный процесс будет продолжаться. Члены всех семей шехидов будут обеспечены жильем", - сказал глава государства.

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