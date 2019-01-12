Президент Азербайджана: Всем включённым в список наследникам семей шехидов выплатят по 11 тыс манатов (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Всем наследникам семей шехидов в Азербайджане, которые включены в список, будут выплачены по 11 тысяч манатов.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу в заключительной речи на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

"Как вам известно, сразу после прошлогодних президентских выборов моим Распоряжением было предусмотрено 11 тысяч манатов для наследников семей шехидов – наследников, не получивших данную помощь, пособие. Уже начался процесс предоставления средств. На сегодняшний день в списке находятся около 10 тысяч наследников. Все они получат по 11 тысяч манатов", - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев сказал, что в то же время списки рассматриваются, уточняются, выдвигаются предложения по данному вопросу. "Я уже высказался по этому поводу. Главным здесь, конечно, должен быть принцип социальной справедливости. Закон и справедливость. Уверен, что мы добьемся желаемого и в этом направлении. То есть, данная инициатива, этот шаг преследовали одну цель – семьи, которые в свое время не получили эти средства, должны получить их. И мы обеспечиваем это. Еще раз хочу сказать, списки уточняются, в связи с этим вопросом и дальше будет предоставляться информация", - сказал Президент Азербайджана.

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