Президент Ильхам Алиев: Азербайджан в 2018 году получил очень хорошие результаты в транспортном секторе (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в 2018 году получил очень хорошие результаты, связанные с транспортным сектором.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу в заключительной речи на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

"Было много двусторонних контактов для успешного функционирования транспортного коридора Восток-Запад, достигнуты договоренности. В рамках моего прошлогоднего государственного визита в Туркменистан был подписан 21 документ. Девять из них касаются именно транспортного сектора. Достигнутая с Туркменистаном договоренность позволит другим странам Средней Азии, Афганистану поставлять свои грузы через Туркменистан по территории Азербайджана и коридору Восток-Запад на мировые рынки. Мы создаем особые условия в Алятском морском торговом порту. Соответствующие органы отрегулировали на межгосударственном уровне как тарифную политику, так и транзитные возможности. То есть, это открывает для нас новые широкие транспортные возможности. Должен также отметить, что переговоры проведены и будут приводиться не только со странами средней Азии, но и Афганистаном. Мы соединяем проект «Лапис-Лазули» Афганистана с проектом Баку-Тбилиси-Карс", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана напомнил, что первые грузы из Афганистана уже начали идти через территорию Туркменистана в Азербайджан, а отсюда – в западном направлении. "Поэтому наша цель заключается в том, чтобы привлечь значительную часть грузов из Средней Азии на это направление. Этот процесс уже начался. Естественно, Туркменистан пользуется этими возможностями, по указанному маршруту поступают грузы из Таджикистана, Афганистан стал отправлять грузы этим путем. В ближайшем будущем мы проведем переговоры и с Узбекистаном. Разумеется, у нас традиционное сотрудничество с Казахстаном в этой области, мы направили свои предложения и Кыргызстану. Поэтому будет очень большое развитие. А мы в прошлом году ввели в строй Алятский морской торговый порт, готова железная дорога, поэтому есть вся инфраструктура", - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев сообщил, что в прошлом году объем грузов, перевезенных по транспортному коридору Север-Юг, вырос в 10 раз. «В этой области также проводится большая работа. Мы приступили к процессу реконструкции железной дороги внутри Азербайджана. В этом году будет продолжена реконструкция железной дороги Баку-Ялама. В инвестиционной программе на этот год предусмотрены средства для реконструкции железной дороги Баку-Астара. Это очень важные проекты для коридора Север-Юг. Правда, железная дорога есть, но скорость низкая. В конце минувшего года мы сдали в эксплуатацию скоростной поезд Баку-Гянджа, сейчас время значительно сократилось. Скоростные поезда гораздо лучше как для пассажиров, так и грузов. После начала процесса реконструкции дороги Баку-Ялама и параллельно с ней мы обеспечим прокладку железной дороги и на курорт «Шахдаг». В настоящее время мы приступили к строительству железной дороги Ляки-Габала. А это создаст лучшие условия для посещения туристами и Туфандага, и Габалы.

Должен также отметить, что в прошлом году были реконструированы железнодорожные вокзалы в Баку и Сумгайыте. Работает скоростной поезд Баку-Сумгайыт, и пассажиры очень довольны. Закупаются современные вагоны. В целом, мы примем дополнительные меры для городского транспорта. В этом году планируется доставить в Баку 300 современных автобусов и дополнительно 300 автобусов на основании контрактов, подписанных в прошлом году. То есть, в этом году в Баку будет доставлено 600 автобусов. Таким образом, будет обеспечено удобство граждан, в то же время это, конечно, даст большую пользу с точки зрения безопасности", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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