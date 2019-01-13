Президент Ильхам Алиев: Все имеющиеся в Азербайджане факторы обусловливают стремительное развитие туризма (версия 2)

БАКУ Trend/ - Все имеющиеся в Азербайджане факторы обусловливают стремительное развитие туризма.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу в заключительной речи на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

Президент Ильхам Алиев отметил, что есть прекрасные результаты в области туризма. "Как я уже отметил, в прошлом году также был 6-процентный рост, нашу страну посетили 2 миллиона 850 тысяч зарубежных гостей. У нас должна быть создана индустрия туризма. Все имеющиеся в Азербайджане факторы обусловливают стремительное развитие туризма. Безопасность, гостеприимство, исторические памятники, прекрасный климат, 9 климатических поясов, у нас могут стремительно развиваться морской, горнолыжный, лечебный туризм. Прекрасная кухня, современная инфраструктура, отели, дороги, транспортная инфраструктура, 6 международных аэропортов. Все эти факторы должны обеспечить стремительное развитие туризма. В этой сфере также проведены реформы, в том числе структурные реформы, создано Агентство по туризму. Недавно мне доложили о проделанной работе. Я дал рекомендации относительно предстоящей работы, как мы будем создавать индустрию туризма в целом, должны быть реализованы и реализуются различные индивидуальные проекты.

Осуществляется большая работа, направленная на реконструкцию, реставрацию наших исторических достопримечательностей. Могу сказать, что в этом году вновь начнет функционировать заповедник Янардаг, привлекающий множество туристов. Побывав в прошлом году там, я пришел в ужас от увиденной плачевной картины. Я был на Янардаге в советское время. С того времени ничего не изменилось – те же развалившиеся здания, уродливые будки. Смотришь и приходишь в ужас - это Баку, Азербайджан или какое-то другое место? Честно говоря, мне не удавалось поехать туда. Конечно, побывав там, я сразу же дал указание реконструировать это историческое место, и в этом году мы уже добьемся этого. Как граждане Азербайджана, так и туристы увидят там совершенно новую картину. Там будут созданы новые зоны отдыха, общественные зоны, кафе. То есть, это место будет реконструировано в соответствии с нашим развитием", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев сказал, что в стране есть исторические села. "Одно из них Лагидж. Как вам известно, из Шамахи в Лагидж была проложена более удобная, более безопасная, более короткая, когда едешь из Баку, новая дорога, проведен газ, построена новая школа. То есть, это – наше очень ценное, историческое место, и оно, конечно, привлекает туристов, в то же время самобытная атмосфера в Лагидже свидетельствует о том, каким древним и богатым государством является Азербайджан.

Моим Распоряжением готовится специальная программа с целью реализации крупных проектов для благоустройства исторического села Басгал и привлечения туда туристов. Потому что Басгал также является древним историческим селом, древним населенным пунктом, поселением. Будут созданы прекрасные условия как для проживающих в Басгале граждан, так и для привлечения туда туристов. Даны указания, касающиеся других исторических городов, с тем, чтобы проблемы данных городов, особенно городов, больше привлекающих туристов, были решены. На лыжном курорте «Шахдаг» в Гусарском районе создаются новые лыжные трассы, в целом, применяется новый подход. Уверен, что этот прекрасный курорт будет больше привлекать туристов", - отметил Президент Азербайджана.

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