Успешная политика Азербайджана раскрыла сущность режима криминальной хунты в Армении - депутат

БАКУ /Trend/ - Азербайджан последовательно продолжает принципиальную политику по решению самой важной для страны проблемы - армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, и он может быть решен только в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Бахтияр Алиев.

Депутат сказал, что, как отметил глава азербайджанского государства в своем выступлении на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам,успешная политика, проводимая Азербайджаном, раскрыла сущность режима криминальной хунты в Армении.

"Весь мир узнал, что такие, как Саргсян, Кочарян в Армении, это преступники, совершившие геноцид азербайджанского народа. Армянское общество наконец отправило их на свалку истории, и я уверен, что также будут суды, и они ответят за преступления, совершенные против азербайджанского народа", - сказал Алиев.

Он отметил, что как экономика, так и политика Армении рухнули, и ее единственный выход состоит в выводе своих оккупационных войск с территорий Азербайджана. "Только после этого у Армении, возможно, появится шанс на выход из ситуации. Ее дальнейшая судьба зависит от азербайджанского государства. Чем раньше Армения поймет это, тем лучше для нее", - сказал Алиев.

Депутат отметил, что в отличие от Армении, Азербайджан быстро развивается, имеет стабильную экономику, установил взаимовыгодные отношения со всеми странами.

"Азербайджан строит жилье для людей, ставших вынужденными переселенцами в результате военной агрессии Армении, улучшается их социальный статус, они обеспечиваются рабочими местами. В своем выступлении глава государства сказал, что в 2019 году для улучшения жилищных условий вынужденных переселенцев так же будет проведена большая работа, и для этого выделены средства. Вынужденные переселенцы всегда выражают свою благодарность в связи с работой, проводимой в этом направлении Президентом Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой", - сказал он.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехдиев)

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