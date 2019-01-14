Приезжающие в Ереван международные наблюдатели находятся под воздействием армянского коньяка - азербайджанский депутат

14 января 2019 17:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В содержательном выступлении на заседании Кабмина, посвященном итогам 2018 года, Президент Ильхам Алиев подвел итоги пройденного пути, определил перспективы развития в текущем году.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Муса Гасымлы.

По его словам, один из вопросов, привлекающий внимание в выступлении главы государства, касался выхода из застоя переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Известно, что избегая переговоров, руководство Армении заявило, что Азербайджан должен вести переговоры с незаконным сепаратистским режимом. Благодаря решительной и принципиальной позиции Азербайджанского государства переговорный процесс был восстановлен, и сторонами, как и прежде, являются Армения и Азербайджан», - сказал Гасымлы.

Депутат добавил, что в своем выступлении глава государства сказал, что в Армении нет демократии.

«Все выборы, которые проводились в Армении после распада СССР, были грубо сфальсифицированы. И самое странное то, что некоторые международные организации называли эти выборы «демократическими», - отметил Гасымлы.

Депутат отметил, что они молчанием обходят вопрос о том, почему сила, с большим преимуществом одержавшая ранее победу, на досрочных выборах не смогла получить места в парламенте.

«С одной стороны, это связано с существующими в мире двойными стандартами, с другой – с традиционной «коньячной дипломатией» Армении. Еще до выборов известно, кто и из какой зарубежной страны прибудет в качестве наблюдателя, какие будут сделаны заключения», - сказал Гасымлы.

Депутат считает, что эти подкупленные лица, приезжающие в Армению уже с готовыми отчетами, позорят себя и в период выборов находятся под воздействием армянского коньяка.

По его словам, один из традиционных методов внешней политики Армении в достижении цели – подкуп посредством взятки.

«Взяточничество и коррупция составляют единое целое с армянской властью. Говоря об армянских властях, в первую очередь представляется взяточничество и коррупция. Однако основной путь выхода Армении из кризиса лежит через нормализацию отношений с Азербайджаном», - сказал депутат.

Гасымлы добавил, что для этого войска государства-захватчика должны быть выведены из оккупированного Нагорно-карабахского региона и прилегающих районов, агрессия должна быть прекращена. Если это произойдет, то армянский народ сможет жить в нормальных условиях. В противном случае кризис в Армении будет углубляться.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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