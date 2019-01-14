Некоторые международные организации "забывают" о правах человека, когда речь заходит об Армении - эксперт

14 января 2019 19:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международные организации, 20 лет безучастно относящиеся к захватнической политике криминального режима Армении, все еще не хотят отказываться от двойных стандартов, сказал в понедельник Trend член политсовета правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), главный редактор газеты "İki sahil" Вугар Рагимзаде.

Он отметил, что Азербайджан, положительно влияющий на динамику развития не только региона, но и мира, признан на международной арене как автор глобальных экономических проектов. Естественно, что захватническая Армения изолирована от этих проектов, в стране сохраняется политическая напряженность, экономика на грани краха, население продолжает уезжать из страны. Причина одна - захватническая политика, необоснованные территориальные претензии к Азербайджану и другим странам, террористический политический режим. Президент Ильхам Алиев, выступая на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам, особо коснулся этого вопроса, рассказал о режиме криминальной хунты, 20 лет незаконно находящемся у власти.

Эксперт отметил, что международные организации не дают происходящему объективную оценку.

"В своем выступлении глава государства справедливо подчеркнул, что некоторые международные организации готовят положительные отчеты о сфальсифицированных президентских и парламентских выборах в Армении. Последние парламентские выборы показали, что криминальный режим не смог собрать и пяти процентов голосов. Глава государства поставил перед этим фактом некоторые международные организации. Считаю, что слова главы государства о том, что Армения подкупила многих политиков «коньячной дипломатией», должны быть уроком для некоторых международных организаций», - сказал Рагимзаде.

Главный редактор добавил, что эти организации, говорящие о демократии и правах человека, не должны закрывать глаза на то, что происходит в Армении.

«Если речь идет о демократии, то этот фактор должен касаться и Армении. Почему некоторые международные организации, оказывающие давление на другие страны под предлогом «прав человека», молчат, когда речь заходит об Армении? До каких пор будет продолжаться это молчание? Если беззакония, происходящие в Армении 20 лет, не получат справедливой оценки, то заявления некоторых международных организаций о демократии и правах человека так и останутся пустым и бессмысленным набором слов», - сказал Рагимзаде.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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