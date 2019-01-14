В Азербайджане создается Агентство аграрных услуг

14 января 2019 19:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о дополнительных мерах по совершенствованию управления в аграрной сфере.

Согласно указу, при министерстве сельского хозяйства на базе Государственной фитосанитарной службы, Государственной ветеринарной службы, Государственной службы по регистрации сортов растений и семян и Главной государственной службы по техническому надзору создается Агентство аграрных услуг.

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