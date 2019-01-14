Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан - одна из стран, выделяющихся в мире, здесь успешно решаются и экономические, и социальные, и все другие вопросы (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан - одна из стран, выделяющихся в мировом масштабе, здесь успешно решаются и экономические, и социальные, и все другие вопросы.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в понедельник на встрече с коллективом объединенной городской больницы номер 17 Министерства здравоохранения, построенной в поселке Гобустан Гарадагского района Баку.

Глава государства отметил, что сегодня в поселке Гобустан Гарадагского района происходит прекрасное событие, очень знаменательный день.

«Мы вместе отмечаем открытие новой прекрасной больницы. Сердечно поздравляю вас по этому случаю. Очень красивое здание, созданы прекрасные условия, установлено современное оборудование. Площадь здания тоже очень большая, и я уверен, что здесь больным будут оказываться самые высокие медицинские услуги. По дороге сюда, на входе мне были показаны фотографии с прежним видом больницы. Вы, работающие здесь врачи, медики, хорошо знаете, что состояние прежней больницы было очень неприглядным, плачевным. Это естественно, так как больница начала действовать в начале 50-х годов и долгое время оставалась неотремонтированной. Помню, когда я несколько лет назад находился в поселке Гобустан, ко мне обратился главный врач больницы с просьбой о строительстве новой больницы. И я сразу же дал указание, выделили средства, и сегодня мы вместе принимаем участие в открытии этой прекрасной больницы. Я также вспоминаю, что во время той поездки было выдвинуто несколько просьб. Среди них были предложения о строительстве Дома культуры, школы, поликлиники и больницы, и все они выполнены. То есть, просьбы жителей поселка и района были выполнены на самом высоком уровне, и сегодня эта прекрасная больница, в первую очередь, отражает политику страны», - отметил Президент Ильхам Алиев.

По словам Президента Азербайджана, она демонстрирует, что здоровье человека является одним из самых главных для нас вопросов, с другой стороны, показывает, что каждое предложение, поступающее с мест, от граждан, рассматривается, и в пределах возможностей эти предложения обеспечиваются, выполняются.

"Считаю, что это живое общение является одним из важных факторов, лежащих в основе наших успехов, и мои регулярные встречи с гражданами, мои поездки в районы, - только в прошлом году я побывал в 24 районах, - предпринимаемые шаги по решению проблем бакинских поселков и позитивный подход к предложениям с мест обеспечивают наше успешное развитие. Если бы тогда этот вопрос не был поднят передо мной, то, возможно, сейчас и эта больница не была бы построена. Поэтому я постоянно говорю, чтобы мне всегда докладывали, сообщали о вопросах, беспокоящих людей, вопросах, решение которых важно, чтобы мы их решали», - добавил глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что на примере гобустанской больницы мы видим динамичные шаги нашей развивающейся страны.

«Сегодня Азербайджан - одна из стран, выделяющихся в мировом масштабе, здесь успешно решаются и экономические, и социальные, и все другие вопросы. Среди социальных вопросов, безусловно, особое место занимает развитие системы здравоохранения. Потому что в центре нашей политики находится гражданин Азербайджана, и для каждого человека его здоровье, здоровье его близких имеет особое значение. Мы стараемся и будем стараться принимать все необходимые меры в этой сфере. Должен также сообщить, что только за последние 15 лет в нашей стране было либо заново отстроено, либо капитально отремонтировано более 600 больниц, медицинских учреждений. Во всех наших городах или в абсолютном большинстве из них уже построены современные больницы, а в нескольких городах строительные работы еще продолжаются», - сказал Президент Азербайджана.

По словам главы государства, в ближайшем будущем в Азербайджане не будет такого города, где бы не было самого современного медицинского центра.

«Вам хорошо известно, что более 5 миллионов человек ежегодно по линии государства проходят медицинское обследование. Это наша инициатива, и такая инициатива осуществляется в единичных странах мира. Это имеет единственную цель – чтобы граждане, если у них есть какие-либо проблемы со здоровьем, своевременно их выявили и получили квалифицированное лечение. Благодаря этой программе тысячи людей уже получают лечение на необходимом уровне», - отметил Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана добавил, что диагностика и лечение составляют единство.

«В этой больнице имеются и диагностическое, и поликлиническое отделения, станция скорой помощи и возможности для проведения операций, родильное отделение. Мне сообщили, что в этом вопросе имелись серьезные проблемы, и в этом регионе родильное отделение отсутствовало. Вам также хорошо известно, что эта больница будет обслуживать и прилегающие поселки, десятки тысяч людей воспользуются этими возможностями. Разумеется, создание в этой больнице отделения диализа имеет особое значение, потому что, по предоставленной мне информации, здесь имеются почечные больные, и они были вынуждены регулярно ехать в Баку для получения диализа. А это и расходы, и беспокойство, и мучения. Поэтому создание здесь сейчас отделения диализа станет большой поддержкой и для этих людей, они будут восстанавливать здесь свое здоровье.

Все это, всю эту работу мы делаем для того, чтобы граждане Азербайджана жили еще лучше, и беспокоящие их вопросы были разрешены. Конечно, чтобы добиться этого нужна сильная экономика, и мы ее строим. Результаты прошлого года, - несколько дней назад я отчитался перед народом, - очень позитивные. Это показывает, что мы на правильном пути, мы успешно развиваемся, и наша страна за свой счет, за счет внутренних возможностей решает все необходимые вопросы - и социальные, и экономические, и связанные с инфраструктурой, и другие вопросы. Уверен, что в предстоящие годы, в том числе, разумеется, в 2019 году, мы сохраним эту положительную динамику, наша страна будет успешно развиваться, и все вопросы найдут свое решение.

Я еще раз поздравляю вас с этим прекрасным событием и желаю врачам успехов. Для врачей созданы прекрасные рабочие места для того, чтобы вы здесь хорошо обслуживали больных», - сказал глава государства.

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