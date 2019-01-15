Президент Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании структуры и управления в минкультуры

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о мерах по совершенствованию структуры и управления в министерстве культуры.

Согласно указу, ликвидируются библиотеки в подчинении министерства культуры.

Для подготовки предложений в целях создания новых, прогрессивных библиотек, которые охватят территорию всей страны, а также повышения эффективности деятельности структур, оказывающих услуги в сфере культуры и образования, в подчинении министерства культуры создается комиссия.

Председатель комиссии

Заведующий отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Азербайджана

Заместитель председателя комиссии

Министр культуры Азербайджана

Члены комиссии

Заместитель заведующего отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджана

Заместитель заведующего отделом по общественно-политическим вопросам Администрации Президента Азербайджана

Заместитель министра финансов

Заместитель министра образования

Председатель Исполнительной власти Баку.

Комиссии, с учетом возможностей информационно-коммуникационных технологий, а также текущих потребностей, поручено в течение шести месяцев подготовить предложения по реорганизации в стране библиотечной системы; предложения по оптимизации деятельности музеев, находящихся в государственной собственности, и организации более совершенной музейной деятельности; по более компактной организации в административно-территориальных единицах в целях повышения эффективности деятельности музыкальных школ при министерстве культуры.

До формирования новой библиотечной системы существующие в подчинении министерства культуры библиотеки продолжат свою работу.

Министерству культуры, министерству образования и Исполнительной власти Баку поручено в течение десяти дней подготовить предложения по представителям в комиссии и представить Администрации Президента Азербайджана.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента в соответствие с указом и представить главе государства; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с этим указом и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и в течение пяти месяцев проинформировать Президента об исполнении; в течение одного месяца принять меры по ликвидации Научно-методического центра по культурологии при министерстве культуры.

Министерству культуры поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по совершенствованию деятельности Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры; принять меры по назначению на соответствующие вакантные должности в другие структурах, находящихся в подчинении министерства, работников ликвидированных структур.

Министерству юстиции поручено привести в соответствие с указом нормативно-правовые акты центральных органов исполнительной власти и акты нормативного характера и проинформировать Кабинет министров.

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