Президент Ильхам Алиев принял бывшего Президента Франции Николя Саркози

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник встретился с находящимся с визитом в нашей стране бывшим Президентом Франции Николя Саркози.

Николя Саркози сказал, что стал свидетелем большой созидательной работы и благоустройства, осуществленных под руководством Президента Ильхама Алиева в Баку за период, минувший после его визита в Азербайджан несколько лет назад, отметил, что все эти процессы развития произвели на него глубокое впечатление.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за теплые слова.

В ходе беседы было подчеркнуто, что в 2007-2012 годах, когда Николя Саркози был Президентом Франции, азербайджано-французские отношения укрепились, отмечалось, что наши связи во многих сферах прошли большой путь развития. Президент Азербайджана и Николя Саркози с удовлетворением вспомнили проведенные встречи друг с другом. Было отмечено, что в тот период новые рамки сотрудничества в сфере образования стали возможными именно благодаря совместным усилиям Президента Ильхама Алиева и Николя Саркози. Закладка фундамента Французского лицея в Баку с участием двух президентов было расценено как знаменательное событие. В результате укрепления в те годы политических связей высокого уровня в Азербайджане начали действовать или расширили свою деятельность многие французские компании.

Николя Саркози выразил признательность за оказанное ему гостеприимство. Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, выразил радость от того, что вновь видит Николя Саркози в Азербайджане.

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