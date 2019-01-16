Требования дня делают необходимым проведение структурных реформ в Азербайджане - эксперт

БАКУ /Trend/ - Являясь частью мира, Азербайджан участвует в каждом из процессов, происходящих в глобальном пространстве. Об этом в среду сказал Trend главный редактор газеты Səs, политический эксперт Бахруз Гулиев, комментируя указы Президента Ильхама Алиева по структурным изменениям.

По словам эксперта, призывы нового современного мира делают необходимым такие реформы, и, безусловно, что Азербайджан, который оценивается международным сообществом в качестве реформаторской страны, не может оставаться в стороне от этих важных процессов.

«Уже формируются новые институты управления, удовлетворяющие потребности общества в новых мобильных, динамичных моделях. Азербайджан, который с этой точки зрения является самой реформаторской страной мира, представляет эту модель реформ международному сообществу и привлекает свое внимание новаторскими инициативами», - отметил Гулиев.

Эксперт добавил, что важное решение, принятое Президентом Ильхамом Алиевым в связи со структурными изменениями, также является месседжем всему миру, что Азербайджан и в дальнейшем продолжит путь проведения реформ и сохранит свое лидерство в этом направлении.

Гулиев также сказал, что структурные изменения, реализуемые с точки зрения усиления позиций Азербайджана в мировой экономике и других важных целей, создадут широкие возможности для финансовых вложений, инвестиций.

«Конечно, в рамках реализуемых процессов также будут открываться новые рабочие места, что создаст благоприятные условия для еще большего улучшения социального благосостояния жителей Азербайджана», - сказал эксперт.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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