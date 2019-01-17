Управление мусульман Кавказа распространило обращение в связи с трагедией 20 Января

БАКУ /Trend/ - Управление мусульман Кавказа (УМК) распространило заявление в связи с 29-й годовщиной трагедии 20 Января, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Управления.

В заявлении говорится: «Мы в преддверии 29-й годовщины январской трагедии, увековеченной в нашей исторической памяти как день глубокой скорби. Светлую память о наших шехидах, которую мы многие годы храним в своих сердцах, не в силах стереть даже столетия. Трагедия 20 Января стала первым испытанием и нравственной победой на пути, ведущем к независимости, восстановлению национально-духовных и религиозных ценностей народа. Когда судьба Азербайджана и существование государства были под вопросом, первым возвысил свой голос в Москве мудрый государственный деятель Гейдар Алиев, который вместе с членами семьи пришел в постоянное представительство Азербайджана в Москве, и, продемонстрировав солидарность с родным народом, выразил решительный протест против этой кровавой акции, совершенной руководством СССР. Гневно осудив организаторов кровавого преступления, он охарактеризовал это событие как провокацию, противоречащую праву, демократии и гуманизму. Жесткая позиция политического лидера и духовного руководителя воодушевили, мобилизовали и сплотили народ. Более миллиона человек, не страшась преследований и даже смерти, пришли на главную площадь города, и предали священной земле Родины тела шехидов, павших в борьбе за свободу. Таким образом, трагедия кровавого 20 Января вошла в историю независимого Азербайджанского государства как славная и героическая страница нашего народа.

Впервые политико-правовая оценка трагедии 20 Января, не получившая должной оценки по причине некомпетентности тогдашнего руководства, была дана в парламенте Азербайджана после возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева.

В свою очередь, Управление мусульман Кавказа с первых дней кровавых событий прилагает все усилия для того, чтобы донести до мировой общественности, влиятельных международных организаций правду о трагедии 20 Января, являющейся продолжением карабахского конфликта, чтобы правое дело азербайджанского народа было поддержано, совершенное преступление было расценено как беспощадная карательная мера против человечности. С этой целью Управление мусульман Кавказа направило специальное обращение парламентам мира, духовным лидерам и главам государств, и это обращение вызвало большой резонанс на международной арене.

Азербайджанский народ имеет полное моральное право на то, чтобы Горбачев, лично подписавший указ об учинении резни в Баку, и его пособники были привлечены к суду, на основе международных законов мировой общественности полностью раскрылись жестокость, лицемерие, зверства, истинные намерения преступников. К сожалению, в мире к проблемам подходят предвзято и с двойных стандартов, и когда некоторые страны и международные организации предпочитают молчать совершаются такие преступления, как Ходжалинский геноцид.

Сегодня каждый азербайджанец обязан шехидам. Среди шехидов, павших в борьбе за независимость Азербайджана, национальную государственность, территориальную целостность, были также наши соотечественники, принадлежащие к различным религиям и национальностям. Мы не забываем, и никогда не забудем семьи шехидов. Мы, религиозные деятели, совершаем молитвы для решения конфликта путем мирных переговоров, справедливого мира. Наряду с этим, наши победы в Джоджуг Марджанлы, Лялятепе в Карабахе, Гюннут в Нахчыване убеждают нас в том, что под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева наш народ способен достичь желаемого.

Управление мусульман Кавказа выражает глубокое соболезнование всем семьям шехидов 20 Января, а также семьям всех шехидов, отдавших жизни за целостность и национальную независимость нашей Родины».

Напомним, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года были убиты 137 и ранены 744 гражданских лица, незаконно арестован 841 человек. Введенные в Баку советские войска уничтожили 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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