МИД России: В ПАСЕ в отношении Азербайджана пытаются действовать предвзято

БАКУ /Trend/ - В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в отношении Азербайджана пытаются действовать предвзято. Как сообщает в среду Trend, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 2018 года.

«Мы [Азербайджан и Россия] неплохо сотрудничали и в структурах СНГ, и ООН и ОБСЕ, и в Совете Европы, где в отношении Азербайджана тоже достаточно предвзято пытаются действовать и пытаются тоже дискриминировать права азербайджанских парламентариев в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)», - сказал Лавров.

Отметим, что по итогам слушаний, проведенных в мае 2018 года в Париже, Комитет ПАСЕ по процедурным правилам принял решение о санкциях в отношении четырех членов ПАСЕ, имена которых были упомянуты в ранее опубликованном отчете Независимого следственного органа по претензиям о коррупции в организации.

Согласно решению Комитета ПАСЕ по процедурным правилам, санкции применены в отношении Педро Аграмунта (Испания) - сроком на десять лет, Сезара Флорина Преды (Румыния), Самеда Сеидова (Азербайджан) и Хорди Ксуклы (Испания) - сроком на два года.

Вышеупомянутые лица останутся членами ПАСЕ и будут иметь право на выступления.

В течение периода санкций они не смогут выступать в качестве докладчика или наблюдателя на выборах и не смогут быть председателем или зампредседателя какого-либо комитета или подкомитета или выдвигать свою кандидатуру на пост председателя ассамблеи. Они также не смогут представлять ассамблею или ее комитеты на каких-либо мероприятиях третьих сторон.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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