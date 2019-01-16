Россия, Иран и Азербайджан готовят новый трехсторонний саммит (Версия 2)

БАКУ /Trend/ - Россия занимается подготовкой трехстороннего саммита с Ираном и Азербайджаном. Об этом, как передает Trend, заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2018 года.

«Очередь за нами принимать очередной саммит Россия-Иран-Азербайджан. Мы такой саммит готовим. Я вас уверяю, он состоится», - сказал глава МИД.

Что касается других возможных форматов с участием Азербайджана, Лавров отметил, что пока разговоры об этом не перешли в практическую плоскость.

«Надо смотреть на то, насколько эти форматы будут нести в себе добавленную стоимость. Потому, что формат ради формата, наверное, это не то, что будет отвечать интересам Азербайджана, России и других возможных участников. Но, повторю, если будет добавленная стоимость, той или иной формы нашего взаимодействия, мы, конечно же, с удовольствием рассмотрим такую возможность», - добавил глава МИД России.

Напомним, что трехсторонний саммит президентов Азербайджана, России и Ирана состоялся в Тегеране в ноябре 2017 года.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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