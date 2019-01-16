Достигнута договоренность о продолжении переговоров между главами МИД Азербайджана и Армении (версия 2)

16 января 2019 19:43 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Достигнута договоренность о продолжении переговоров между главами МИД Азербайджана и Армении в следующем месяце.

Об этом в среду сообщили Trend в пресс-службе МИД Азербайджана.

«В ходе переговоров между министром иностранным дел Азербайджана и и.о. министра иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном, которые длились более четырех часов, был проведен полезный и очень положительный обмен мнениям, а также подчеркнута значимость установления еще большего понимания и доверия», - отмечается в сообщении пресс-службы МИД.

Отмечается, что достигнута договоренность о продолжении в следующем месяце последовательных и нацеленных на результат переговоров.

Стороны в ходе переговоров обсудили ряд вопросов, в том числе пути подготовки населения каждой из сторон к миру, безопасности и устойчивому региональному развитию.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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