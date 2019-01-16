Президент Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании структуры и управления минэкологии и природных ресурсов (версия 3)

16 января 2019 20:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о мерах по совершенствованию структуры и управления министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно указу, на базе департамента охраны окружающей среды будет создана Служба государственной экологической безопасности, на базе департамента развития лесов и Научно-исследовательского института лесоводства - Служба развития лесов при министерстве экологии и природных ресурсов.

На базе Национального департамента мониторинга окружающей среды, Национального департамента гидрометеорологии, Научно-исследовательского института гидрометеорологии, Центра метрологии и стандартизации и Лабораторного центра по окружающей среде будет создана Национальная гидрометеорологическая служба при министерстве экологии и природных ресурсов.

Кроме этого, на базе Департамента охраны биоразнообразия и развития особо охраняемых природных территорий, Департамента размножения и охраны биологических ресурсов водоемов, Службы управления охотничьим хозяйством и государственного контроля за охотничьей деятельностью и Научно-исследовательского института рыбного хозяйства будет создана Служба охраны биологического разнообразия при министерстве экологии и природных ресурсов.

Также ликвидируется Государственное агентство по геодезии и картографии при минэкологии и его функции будут осуществляться аппаратом министерства.

Ликвидируется Бакинский городской департамент экологии и природных ресурсов и в пределах количества его работников увеличивается численный предел работников местных органов министерства.

Также, согласно указу, на базе Департамента государственной экспертизы создается Государственное агентство экологической экспертизы при министерстве экологии и природных ресурсов.

Осуществление полномочий учредителя Агентства передается: Президенту Азербайджана – утверждение устава Агентства и определение размера уставного фонда; реорганизация и ликвидация Агентства; министерству экологии и природных ресурсов – за исключением указанных в пункте 7.1. указа, решение других вопросов, относящихся к полномочиям учредителя юридического лица публичного права.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента в соответствие с указом и представить главе государства; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с этим указом и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и в течение пяти месяцев проинформировать Президента об исполнении; принять меры по учреждениям, находящимся в подчинении, но не входящим в структуру министерства экологии и природных ресурсов, и в течение трех месяцев проинформировать Президента Азербайджана о результате; также в течение трех месяцев подготовить проекты положений государственных органов, созданных этим указом, и подготовить предложения о численном пределе работников и представить главе государства; в течение одного месяца со дня государственной регистрации Агентства, согласно пункту 8.2 указа, обеспечить передачу на баланс Агентства соответствующей части средств Госфонда по охране окружающей среды и соответствующего имущества, находящегося на балансе министерства экологии и природных ресурсов; в течение трех месяцев по согласованию с Президентом Азербайджана определить новый порядок финансирования государственной экологической экспертизы; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Министерству юстиции поручено привести в соответствие с указом нормативно-правовые акты центральных органов исполнительной власти и акты нормативного характера и проинформировать Кабинет министров.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании структуры и управления минэкологии и природных ресурсов
Политика 18:52
Президент Ильхам Алиев: Сегодня в Азербайджан вкладываются и иностранные инвестиции, и банки с большим удовольствием выделяют средства
Политика 15:15
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане создано крупное промышленное предприятие, отвечающее самым современным стандартам
Политика 15:06
Президент Ильхам Алиев принял делегацию под руководством начальника Генштаба ВС Ирана
Политика 12:36
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии завода “SOCAR Carbamide” в Сумгайыте (ФОТО)
Политика 10:59
Президент Ильхам Алиев принял бывшего Президента Франции Николя Саркози
Политика 15 января 20:26
Лента новостей
Казахстанская госкомпания закупит услуги по продлению лицензии на техподдержку
Тендеры 20:46
Число жертв теракта в Манбидже достигло 16 человек (Обновлено)
Арабские страны 20:43
Во французском Лионе прозвучал азербайджанский мугам (ФОТО, ВИДЕО)
Культура 20:40
США начнут выход из ДРСМД 2 февраля
США 20:30
Зависимость Азербайджана от импорта азотных удобрений полностью устранена - депутат
Энергетика 20:19
Азербайджан и Иран обсудили перспективы развития военного сотрудничества (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 20:17
Минздрав Азербайджана опроверг информацию о распространении ветром вируса "свиного гриппа"
Общество 20:08
В Италии потребовали закрыть автомобильный мост из-за опасности обрушения
Европа 20:08
В Баку выросли цены на автомобили
Бизнес 20:03