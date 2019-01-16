Президент Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании структуры и управления минэкологии и природных ресурсов (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о мерах по совершенствованию структуры и управления министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно указу, на базе департамента охраны окружающей среды будет создана Служба государственной экологической безопасности, на базе департамента развития лесов и Научно-исследовательского института лесоводства - Служба развития лесов при министерстве экологии и природных ресурсов.

На базе Национального департамента мониторинга окружающей среды, Национального департамента гидрометеорологии, Научно-исследовательского института гидрометеорологии, Центра метрологии и стандартизации и Лабораторного центра по окружающей среде будет создана Национальная гидрометеорологическая служба при министерстве экологии и природных ресурсов.

Кроме этого, на базе Департамента охраны биоразнообразия и развития особо охраняемых природных территорий, Департамента размножения и охраны биологических ресурсов водоемов, Службы управления охотничьим хозяйством и государственного контроля за охотничьей деятельностью и Научно-исследовательского института рыбного хозяйства будет создана Служба охраны биологического разнообразия при министерстве экологии и природных ресурсов.

Также ликвидируется Государственное агентство по геодезии и картографии при минэкологии и его функции будут осуществляться аппаратом министерства.

Ликвидируется Бакинский городской департамент экологии и природных ресурсов и в пределах количества его работников увеличивается численный предел работников местных органов министерства.

Также, согласно указу, на базе Департамента государственной экспертизы создается Государственное агентство экологической экспертизы при министерстве экологии и природных ресурсов.

Осуществление полномочий учредителя Агентства передается: Президенту Азербайджана – утверждение устава Агентства и определение размера уставного фонда; реорганизация и ликвидация Агентства; министерству экологии и природных ресурсов – за исключением указанных в пункте 7.1. указа, решение других вопросов, относящихся к полномочиям учредителя юридического лица публичного права.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента в соответствие с указом и представить главе государства; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с этим указом и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и в течение пяти месяцев проинформировать Президента об исполнении; принять меры по учреждениям, находящимся в подчинении, но не входящим в структуру министерства экологии и природных ресурсов, и в течение трех месяцев проинформировать Президента Азербайджана о результате; также в течение трех месяцев подготовить проекты положений государственных органов, созданных этим указом, и подготовить предложения о численном пределе работников и представить главе государства; в течение одного месяца со дня государственной регистрации Агентства, согласно пункту 8.2 указа, обеспечить передачу на баланс Агентства соответствующей части средств Госфонда по охране окружающей среды и соответствующего имущества, находящегося на балансе министерства экологии и природных ресурсов; в течение трех месяцев по согласованию с Президентом Азербайджана определить новый порядок финансирования государственной экологической экспертизы; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Министерству юстиции поручено привести в соответствие с указом нормативно-правовые акты центральных органов исполнительной власти и акты нормативного характера и проинформировать Кабинет министров.

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