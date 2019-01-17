Администрация Президента: В Азербайджане стабильная религиозная ситуация

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане стабильная ситуация в религиозной сфере, и страна является образцовой с точки зрения регулировании отношений между конфессиями и религиозными течениями.

Об этом сказал заведующий отделом по межнациональным отношениям, мультикультурализму и религиозным вопросам Администрации Президента Азербайджана Этибар Наджафов, сообщает в четверг Trend.

Завотделом отметил, что забота, проявляемая главой государства к религиозным общинам, постоянное создание широких возможностей для их деятельности, являются наглядным примером отношения государства к национально-духовным ценностям.

Наджафов дал высокую оценку работе, проводимой Государственным комитетом по работе с религиозными структурами в целях сохранения стабильности религиозной ситуации в стране и устранению негативных проявлений, пытающихся бросить тень на толерантную среду, существующую между религиозными общинами. В частности, проводимые в стране широкомасштабные просветительские мероприятия, вносят свой позитивный вклад в дальнейшее совершенствование отношений между государством и религией.

Завотделом также подчеркнул, что зональные совещания, проводимые по этно-политической и религиозной ситуации во всех регионах республики отделом по межнациональным отношениям, мультикультурализму и религиозным вопросам, возглавляемым им с прошлого года, оказывают положительное влияние на работу по борьбе с религиозным радикализмом.

Завотделом также выдвинул ряд предложений, связанных с сохранением стабильности в стране, расширению религиозного просвещения, борьбы с религиозным радикализмом по пресечению возможных негативных случаев, усилению пропаганды с целью сохранения и развития религиозно-духовных ценностей, поддержкой работы религиозных общин, а также расширению работы отделов в регионах.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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