Консульские услуги в Азербайджане параллельно будут обеспечиваться в центрах Службы ASAN - МИД

17 января 2019 14:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Консульские услуги в Азербайджане параллельно будут обеспечиваться в центрах Службы ASAN.

Об этом сказала в четверг Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя передачу Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Азербайджана некоторых полномочий, связанных с консульскими услугами.

Глава пресс-службы МИД сказала, что главной целью этого изменения является более оперативное и легкое решение соответствующих обращений граждан и государственных служащих, обеспечение удовлетворенности граждан.

«Как вы знаете, Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручения по осуществлению структурных реформ в стране и совершенствованию управления, о чем зашла речь во время выступления главы государства на заседании Кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития 2018 года и предстоящим задачам. В целях совершенствования консульских услуг, повышения прозрачности, согласно указу Президента Азербайджана от 15 января, соответствующие консульские услуги, в том числе выдача и замена служебных и дипломатических паспортов, выдача документу апостиля и легализация документа, выдача ноты посольствам и консульствам зарубежных стран для оформления визы будут обеспечиваться в центрах Службы ASAN Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Азербайджана», - отметила Абдуллаева.

По словам главы пресс-службы, это означает, что сотрудники МИД будут находиться в местах, назначенных службой ASAN, для принятия и исполнения соответствующих обращений.

Абдуллаева отметила, что эти услуги параллельно будут обеспечиваться консульским управлением МИД Азербайджана.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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