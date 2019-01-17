Иран считает Азербайджан соседней, дружественной и братской страной – глава Генштаба ВС

17 января 2019 15:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Благодаря политической воле президентов Ирана и Азербайджана в последние годы между двумя странами достигнуты большие подвижки в политической и экономической сферах.

Об этом сказал находящийся с визитом в Баку начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, сообщает в четверг Trend.

Глава Генштаба отметил, что Иран считает Азербайджан соседней, дружественной и братской страной. «Однако уровень отношений необходимо расширять», - сказал Багери.

По его словам, две страны реализуют совместные проекты, в том числе транспортный коридор Север-Юг, строительство железной дороги Решт-Астара, другие инфраструктурные и дорожно-транспортные проекты.

«Благодаря этим проектам будут расширяться торгово-экономические связи между двумя странами», - сказал глава Генштаба.

Багери подчеркнул, что в плодотворных встречах, проведенных в ходе визита с министром обороны Закиром Гасановым и руководителями других структур, обсуждалось расширение сотрудничества в военной сфере, достигнуты определенные соглашения.

«Думаю, что в будущем мы сможем больше развивать наши связи в этой сфере. Границы двух государств - это границы мира и дружбы, на которых будут улучшены условия пересечения для граждан наших стран и транспортировки грузов», - сказал Багери.

Начальник Генштаба коснулся и Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, добавив, что ее принятие пятью прикаспийскими государствами является большим продвижением: «Конвенция позволит расширить сотрудничество, проводить совместные военные учения на Каспии».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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