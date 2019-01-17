Президент Ильхам Алиев подписал указ о мерах по оптимизации структуры ряда госорганов (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о мерах по оптимизации структуры и совершенствованию управления ряда государственных органов.

Согласно указу, ликвидируется Агентство по управлению государственным долгом министерства финансов и его функции передаются аппарату министерства. На базе Государственного казначейского агентства создается Государственное казначейское агентство при министерстве финансов. Ликвидируется Государственная служба надзора над драгоценными металлами и камнями министерства финансов.

Кроме того, ликвидируется Центр научных исследований по проблемам молодежи в подчинении министерства молодежи и спорта.

Администрации Президента Азербайджана в целях более эффективной и правильной организации деятельности, совершенствования управления государственных органов и структур, действующих в правоохранительной и военной сферах,осуществления траты ресурсов в более оптимальном объёме на одинаковые или схожие полномочия, поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по оптимизации количества этих государственных органов и структур, расходов на содержание и численного предела работников и представить Президенту Азербайджана; в целях подготовки предложений по повышению эффективности деятельности центральных органов исполнительной власти, а также учреждений, занятых в научной, научно-исследовательской сферах, сферах исследования, повышения квалификации, которые входят в структуру Национальной академии наук Азербайджана, и совершенствования их деятельности поручено создать Рабочую группу и в течение шести месяцев представить соответствующие предложения Президенту Азербайджана.

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