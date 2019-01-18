Президент Ильхам Алиев подписал указ о мерах по оптимизации структуры ряда госорганов

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о мерах по оптимизации структуры и совершенствованию управления ряда государственных органов.

Согласно указу, ликвидируется Агентство по управлению государственным долгом министерства финансов и его функции передаются аппарату министерства. На базе Агентства государственного казначейства министерства финансов создается Агентство государственного казначейства при министерстве финансов. Ликвидируется Государственная служба по контролю над драгоценными металлами и драгоценными камнями министерства финансов.

Кроме того, ликвидируется Центр научных исследований по проблемам молодежи в подчинении министерства молодежи и спорта.

Согласно указу, государственные услуги, предусмотренные в части 5 Указа Президента Азербайджана «Об обеспечении деятельности Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана» от 5 сентября 2012 года номер 706, в городе Баку, а также других административно- территориальных единицах Азербайджана, где размещаются центры «ASAN xidmət», поручено осуществлять только в центрах ASAN xidmət.

Помимо этого, поручено установить, что верхний предел средств, ежегодно выделяемых из государственного бюджета на содержание министерства транспорта, связи и высоких технологий (за исключением государственных капиталовложений (инвестиционных расходов), ограничивается верхним пределом общей суммы дивидендов, выплачиваемых структурами, находящимися в ведении министерства (за исключением Общества с ограниченной ответственностью AzInTelekom), в государственный бюджет.

Администрации Президента Азербайджана в целях более эффективной и правильной организации деятельности государственных органов и структур, осуществляющих деятельность в правоохранительной и военной сферах, усовершенствования управления ими, осуществления одинаковых или схожих полномочий с затратой более оптимального объема ресурсов поручено в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения об оптимизации количества данных государственных органов и структур, расходов на их содержание и предела численности работников; в целях повышения эффективности в деятельности центральных органов исполнительной власти, а также входящих в структуру (находящихся в подчинении) Национальной Академии наук Азербайджана ведомств (институтов, центров, учебных заведений и пр.), занимающихся такими сферами, как наука, научные исследования, разработки, повышение квалификации и пр., и усовершенствования управления ими поручено в шестимесячный срок обеспечить создание Рабочей группы и представление Президенту Азербайджана соответствующих предложений.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения о приведении актов Президента Азербайджана в соответствие с настоящим Указом; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с настоящим Указом и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим Указом и в течение пяти месяцев проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; в соответствии с частью 5 настоящего Указа, в течение трех меясцев подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения о сокращении общего предела численности работников министерства юстиции, министерства внутренних дел, министерства налогов, министерства труда и социальной защиты населения, министерства экономики, Государственного комитета по вопросам имущества, Государственного таможенного комитета, Государственной миграционной службы, Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, Агентства продовольственной безопасности и Национального архивного управления Азербайджана в рамках общего предела численности штатных единиц их подразделений, непосредственно исполняющих государственные услуги, предусмотренные в части 5 Указа Президента Азербайджана «Об обеспечении деятельности Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики» от 5 сентября 2012 года номер 706; в течение одного месяца принять меры по обеспечению упразднения Управления аккредитации и нострификации в подчинении министерства образования и осуществления его функций посредством Аппарата министерства; обеспечить принятие следующих мер, связанных со структурами, находящимися в ведении министерства образования, и течение месяца проинформировать об этом Президента Азербайджана; обеспечить принятие следующих мер, связанных со структурами, находящимися в ведении министерства образования, и в течение одного месяца проинформировать об этом Президента Азербайджана; обеспечить объединение Института профессионального развития работников образования, Института образования, Центра работы с талантливыми детьми и Республиканской научно-педагогической библиотеки в одной структуре;

объединение Республиканского центра физической культуры и Республиканского спортивного центра «Тэхсил» в одной структуре;

в трехмесячный срок установить по согласованию с Президентом Азербайджана список должностей, подлежащих обеспечению служебными транспортными средствами в центральных и местных органах исполнительной власти, юридических лицах публичного права, созданных именем государства, и юридических лицах, контрольный пакет акций (долей) которых принадлежит государству. Кабмину также поручено в течение трех месяцев обеспечить представление Государственному комитету по вопросам имущества транспортных средств, обслуживающих лиц, работающих на должностях, оставшихся вне списка, подлежащего установлению на основании подпункта 8.7.1., для исключения их из баланса центральных и местных органов исполнительной власти, лиц публичного права, созданных именем государства, и юридических лиц, контрольный пакет акций (долей) которых принадлежит государству, и приватизации и проинформировать Президента Азербайджана о результате, кроме этого подготовить и представить Президенту Азербайджана проекты положений мнистерства финансов и Агентства государственного казначейства при нем, а также предложения о пределе численности работников; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

Министерству финансов, министерству труда и социальной защиты населения, министерству экономики, Государственному комитету по вопросам имущества, Агентству по продовольственной безопасности, Национальному архивному управлению и Государственному экзаменационному центру поручено принять меры в соответствии с «Порядком осуществления предусмотренного в статье 21.1.6. Закона Азербайджанской Республики «О государственной службе» преимущества государственного служащего в трудоустройстве в соответствии с должностным окладом и специальностью или занятии должности в соответствии с должностью, занимаемой в государственных органах, в случае упразднения государственных органов или сокращения штатов», утвержденного Указом Президента Азербайджанской от 1 июля 2011 года номер 464, в отношении государственных служащих, работающих в государственных органах, упраздненных на основании настоящего Указа.

Министерству молодежи и спорта, министерству образования, министерству юстиции, министерству внутренних дел, министерству налогов, Государственному таможенному комитету, Государственной миграционной службе и Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики поручено принять меры, связанные с назначением на соответствующие вакантные должности в других структурах или структурных подразделениях, находящихся в их подчинении, работников, работающих в государственных структурах (структурных подразделениях), упраздненных на основании настоящего Указа, и проинформировать Президента Азербайджана о результате.

Министерству транспорта, связи и высоких технологий поручено осуществить инвентаризацию и экспертизу информационных систем центральных органов исполнительной власти и в течение шести месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения об усовершенствовании управления и оптимизации расходов в данной сфере, в том числе осуществлении деятельности электронных информационных систем центральных органов исполнительной власти в централизованном порядке посредством DATA-центра министерства транспорта, связи и высоких технологий; обеспечить выплату находящимися в его подчинении структурами в государственный бюджет дивиденда в пределах средств, предусмотренных для него в Указе Президента Азербайджана «О ряде вопросов, связанных с применением Закона Азербайджанской Республики «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год» от 22 декабря 2018 года номер 431, а также средств, которые будут предусмотрены в государственном бюджете на предстоящие годы.

Центральным органам исполнительной власти поручено обеспечить создание соответствующих условий и оказание содействия министерству транспорта, связи и высоких технологий в связи с исполнением задач, вытекающих из пункта 11.1. настоящего Указа.

Министерству юстиции поручено привести в соответствие с указом нормативно-правовые акты центральных органов исполнительной власти и акты нормативного характера и проинформировать Кабинет министров.

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