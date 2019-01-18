Резолюция Европарламента в связи с Мехманом Гусейновым полна лжи и клеветы – эксперт

БАКУ /Trend/ - Ни для кого не секрет, что «Срочная резолюция в связи с Мехманом Гусейновым», которую принял Европарламент, является частью очередной предвзятой кампании давления на Азербайджанское государство, сказал в пятницу Trend главный редактор газеты "Səs", политический эксперт Бахруз Гулиев.

По его словам, ни у кого не вызывает удивления упоминание имени Сороса.

«Дело в том, что одним из соавторов злополучной резолюции является соратница Джорджа Сороса Ребекка Хармс, и что интересно - она не опровергает связей с Соросом. Если учесть, что Сорос всегда вел антиазербайджанскую деятельность, то вполне объяснимо, что резолюцию заказал он. Мало того, что резолюция Европарламента полна лжи и клеветы, так она еще подготовлена в силу политического бескультурья и двуличия», - сказал Гулиев.

По его словам, как пример можно привести ложь Ребекки Хамс о том, что она якобы обращалась к соответствующим структурам Азербайджанского государства, тогда как в государственные и законодательные органы Азербайджана вообще не поступало никаких обращений и запросов.

Главный редактор газеты напомнил, что против Азербайджанского государства не впервые принимаются подобные резолюции, отчеты и обращения. Он отметил, что никогда подобные предвзятые действия не приводили к желаемым результатам.

«Потому что это абсолютная ложь. Вновь подтверждается двуличие, лицемерие такой структуры, как Европарламент. В Азербайджане никто не подвергается политическим гонениям, в стране защищаются все фундаментальные свободы, начиная от свободы слова и выражения. Поэтому антиазербайджанская позиция Европарламента является тупиковой», - сказал эксперт.

Гулиев напомнил, что Азербайджанское государство успешно сотрудничает с международными организациями.

«Азербайджан сотрудничает со многими комиссиями ООН, с ОИС, Движением неприсоединения, осуществляет деятельность в других международных организациях, выступает инициатором и автором глобальных проектов. Поэтому предвзятые мнения, звучащие в СЕ или Европарламенте с подачи подельников Сороса, и необоснованные резолюции, принятые против Азербайджана, не могут восприниматься как правда. Я бы сказал, что подобное лицемерие – это средство давления, направленное против воли азербайджанского народа. Однако эти попытки и их исполнители не достигнут своих целей. Необоснованные резолюции, принимаемые против Азербайджана, никогда не будут расцениваться как правдивые», - сказал Гулиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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