Резолюция Европарламента наносит ущерб партнерским отношениям между ЕС и Азербайджаном - депутат

БАКУ /Trend/ - Последние слушания в Европарламенте по Азербайджану, принятие в отношении страны необъективной, предвзятой и клеветнического характера резолюции абсолютно недопустимы. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Бахтияр Алиев, комментируя принятие в Европейском парламенте резолюции по Мехману Гусейнову.

Он отметил, что это наносит большой ущерб партнерским отношениям между Евросоюзом и Азербайджаном.

По его словам, отдельные силы стремятся подчинить своей воле Азербайджан, проводящий успешную политику и имеющий веское слово в мире. "Однако эти круги должны раз и навсегда понять, что на волю Азербайджана повлиять невозможно. Проводимая Президентом Ильхамом Алиевым политика является волей азербайджанского народа, и какая-либо кампания в отношении страны обречена на провал», - сказал депутат.

Он отметил, что было бы неплохо, если бы эти круги хоть раз высказались о проблеме более миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, возникшей в результате военной агрессии Армении против Азербайджана.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан – сильное государство, которое способно сказать свое слово, и полностью защищает права своего народа, граждан.

По его словам, Европа нуждается в Азербайджане, который обеспечивает как энергетическую, так и экономическую безопасность Европы, и является самым надежным партнером.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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